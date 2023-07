Loki fa una corsa contro il tempo nel poster ufficiale della stagione 2

News Serie TV

La seconda stagione della serie con Tom Hiddleston arriva su Disney+ venerdì 6 ottobre.

Il tempo corre: il dio dell'Inganno riuscirà a raggiungerlo? Terminata Secret Invasion, l'attenzione dei fan Marvel si è subito spostata sulla seconda stagione di Loki, in arrivo su Disney+ il prossimo 6 ottobre. Il servizio di video in streaming ha diffuso il primo poster ufficiale del nuovo capitolo nel quale vediamo il protagonista interpretato da Tom Hiddleston (o meglio, tutte le sue varianti) girare in tondo sull'orologio di Miss Minutes.

Loki: Da dove ripartirà la seconda stagione

La seconda stagione di Loki sarà in continuità con gli eventi del finale della prima stagione in cui Sylvie (interpretata da Sophia Di Martino) aveva mandato l'universo nel caos pugnalando al cuore Colui che rimane (Jonathan Majors), la variante di Kang che ha creato la TVA per proteggere la linea temporale sacra. Loki (Hiddleston) di conseguenza è stato trasportato al quartier generale della TVA di una linea temporale alternativa in cui lui e Sylvie non si sono mai incontrati.

Il cast

L'intero cast della prima stagione di Loki tornerà nei nuovi episodi. Oltre al protagonista, rivedremo dunque Owen Wilson (nei panni di Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15) e Tara Strong (che doppia Miss Minutes nella versione originale). Tra i nuovi personaggi (i cui dettagli rimangono super segreti) ci sono quelli interpretati da Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) e Rafael Casal (Blindspotting).