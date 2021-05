Loki, dove eravamo rimasti? Il riassunto di Tom Hiddleston in soli 30 secondi!

News Serie TV

La serie debutterà in streaming su Disney+ il prossimo 9 giugno: il protagonista ci rinfresca la memoria in questa featurette.

Ci vorrebbe davvero qualcuno capace di manipolare il tempo e mandarlo avanti fino al 9 giugno, quando Loki, la nuova serie originale Marvel di Disney+, debutterà finalmente in streaming. Per ingannare l'attesa (e il verbo ingannare non è usato per caso), il protagonista Tom Hiddleston si mostra in una nuova clip sottotitolata in italiano in cui riassume in soli 30 secondi (o quasi) tutte le vicende del suo personaggio, il dio dell'Inganno, all’interno del Marvel Cinematic Universe. Siete sicuri di ricordarvi tutto? Fortunatamente ci pensa Loki a rinfrescarci la memoria.

Loki: La trama e il cast della nuova serie Marvel di Disney+

Dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier, Loki è terza serie ambientata all'indomani degli importanti eventi di Avengers: Endgame che hanno chiuso la Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Al centro della storia c'è l'omonimo personaggio interpretato da Hiddleston in un mare di guai con l'agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority), l'autorità che nei fumetti Marvel monitora il multiverso e può sfoltire le linee temporali se ritenute troppo pericolose. Proprio gli agenti della TVA fanno un'inaspettata proposta di lavoro a Loki: cosa succederà dopo? Come suggerisce Hiddleston, lo scopriremo dal 9 giugno solo su Disney+.

Insieme a Hiddleston, recitano nella serie - di 6 episodi - anche Owen Wilson che abbiamo conosciuto in una precedente clip di Loki, Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country), Richard E. Grant (Downton Abbey) e Sophia Di Martino. Michael Waldron firma le sceneggiature, mentre la regia è di Kate Herron (Sex Education).