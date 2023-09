Loki 2: Un nuovo video girato dietro le quinte anticipa cosa ci aspetta nella seconda stagione

News Serie TV

I nuovi episodi della serie Marvel arriveranno in streaming su Disney+ il 6 ottobre.

Loki in smoking, Loki in versione esploratore tra le linee temporali e addirittura Loki che da antieroe diventa definitivamente eroe pronto a sacrificarsi per i suoi amici. Un nuovo video girato dietro le quinte della serie Marvel dedicata al dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston ci dà qualche anticipazione sulla seconda stagione di Loki in arrivo su Disney+ dal prossimo 6 ottobre (negli Stati Uniti l'uscita è stata anticipata di qualche ora, alle 21 nel fuso orario della costa orientale, mossa che rende Loki la prima serie Marvel a debuttare in prima serata).

Loki: Da dove ripartirà la seconda stagione

La seconda stagione di Loki è ambientata all'indomani del finale della prima stagione, quando Sylvie (Sophia Di Martino) aveva mandato l'universo nel caos pugnalando al cuore Colui che rimane, la variante di Kang che ha creato la TVA per proteggere la linea temporale sacra. I nuovi episodi seguono il Dio dell'inganno interpretato da Tom Hiddleston mentre è impegnato in una battaglia per l'anima della Time Variance Authority. La sinossi ufficiale recita:

Insieme a Mobius, Hunter B-15 e una squadra di personaggi sia nuovi che già noti, Loki esplora un multiverso in continua espansione e sempre più pericoloso alla ricerca di Sylvie, del giudice Renslayer, di Miss Minutes e della verità su cosa significhi possedere il libero arbitrio e scopo glorioso.

Nella nuova featurette Loki e Sylvie, che alla fine della prima stagione erano stati balzati in due linee temporali alternative, si ritrovano e uniscono le forze per ristabilire l'ordine. "Stiamo giocando a fare Dio", dice Sylvie. "Noi siamo dei", risponde Loki. Il produttore esecutivo Kevin R. Whright, inoltre, spiega che nei nuovi episodi Loki sentirà il peso della responsabilità e avrà a che fare con una missione che in qualche modo lo trasformerà in un vero eroe.

Il cast

Nella seconda stagione di Loki oltre a Hiddleston, e Di Martino, tornano Owen Wilson (Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15), Neil Ellice (Hunter D-90), Eugene Cordero (Hunter K-5E) e Tara Strong (che doppia Miss Minutes) e Jonathan Majors (Kang e le sue varianti). Nuove aggiunte al cast sono Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) nei panni di un archivista chiamato OB, Rafael Casal (Blindspotting), Kate Dickie (Inside Man) e Liz Carr (Silent Witness). Eric Martin, già nello staff della prima stagione della serie Marvel, ha lavorato come capo sceneggiatore della seconda. Gli episodi sono diretti da Justin Benson & Aaron Moorhead, Dan Deleeuw e Kasra Farahani.

Scopri Disney+