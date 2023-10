Le serie tv più viste in streaming: Suits irremovibile, Gen V subito in Top 10

News Serie TV

Ecco le Top 10 dei contenuti più visti in streaming nella settimana dal 25 settembre al 1° ottobre.

Un'altra settimana è passata e Suits è ancora la serie tv più vista in streaming negli Stati Uniti. È così da 14 delle ultime 15 settimane. Questo renderebbe il nostro appuntamento settimanale con le Top 10 di Nielsen molto noioso, se non fosse che in 7 giorni, sulle piattaforme streaming, sono successe diverse altre cose interessanti. Quella tra il 25 settembre e il 1° ottobre è stata infatti la settimana di debutto di Gen V. In soli tre giorni di disponibilità, i primi tre episodi dello spin-off di The Boys sono stati fruiti su Prime Video per 374 milioni di minuti, rendendolo l'ottavo contenuto originale più visto. Il primo posto è occupato invece da un reality, L'amore è cieco, che, una settimana dopo il debutto della stagione 5 su Netflix, è stato visto per altri 943 milioni di minuti, spodestando Virgin River ma non intaccando Sex Education e il suo buon andamento dopo l'uscita della quarta stagione, migliorato del 15% nella seconda settimana.

Il motivo per cui Netflix abbia detto di voler investire maggiormente nelle acquisizioni, soprattutto contenuti provenienti dalle reti tradizionali, lo spiega benissimo la Top 10 generale: metà sono titoli acquisti. Tra questi, Grey's Anatomy registra un incremento delle visualizzazioni rispetto alla settimana precedente del 23%, mentre Suits, pur mantenendo il primo posto, cala ancora, del 20%, segno probabilmente che gli abbonati stanno terminando la visione degli episodi disponibili. Su Disney+, Ahsoka si mantiene stabile con altri 572 milioni di minuti fruiti, mentre su Hulu cresce leggermente Only Murders in the Building (505 milioni). Entrambe le serie sono ora a un episodio dalla conclusione dei rispettivi cicli. Segnaliamo infine il costante buon andamento de La Ruota del Tempo su Prime Video: altri 416 milioni di minuti visti.

Contenuti più visti in streaming

1 Suits Netflix / Peacock 1,429 = 2 Grey's Anatomy Netflix 958 + 3 L'amore è cieco Netflix 943 + 4 Elemental Disney+ 862 – 5 Bluey Disney+ 794 – 6 Reptile Netflix 740 N 7 Sex Education Netflix 734 + 8 Virgin River Netflix 709 – 9 NCIS Netflix / Paramount+ 673 – 10 S.W.A.T. Hulu / Netflix / Paramount+ 617 –

Contenuti originali più visti in streaming

1 L'amore è cieco Netflix 943 + 2 Sex Education Netflix 734 = 3 Virgin River Netflix 709 – 4 Ahsoka Disney+ 572 – 5 Only Murders in the Building Hulu 505 + 6 La Ruota del Tempo Prime Video 416 – 7 Encounters: L'industria degli UFO Netflix 412 N 8 Gen V Prime Video 374 N 9 The Morning Show Apple TV+ 348 + 10 Murdaugh Murders: Scandalo nel profondo Sud Netflix 321 –

