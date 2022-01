Le Serie TV nominate ai SAG Awards 2022: Risultato storico per Squid Game e prima volta per Yellowstone

News Serie TV

Tra le serie più nominate anche Succession, Only Murders in the Building e Ted Lasso.

La Screen Actors Guild, l'associazione che riunisce gli attori americani, ha annunciato poche ore fa le nomination della 28esima edizione dei SAG Awards. Com'era facile aspettarsi, è il drama di HBO Succession a segnare il risultato più importante in questa prima fase del prestigioso premio, con quattro dei suoi interpreti nominati, oltre che con la nomination per l'intero cast. Fa decisamente più rumore, invece, la prima volta assoluta nel pantheon dei SAG (e più in generale dei premi importanti), dopo quattro stagioni, del fenomeno di Paramount Network Yellowstone. "Non c'è complimento più grande per un attore che essere riconosciuto dai suoi colleghi. Congratulazioni al nostro incredibile e talentoso cast per questa meravigliosa e meritata nomination", ha dichiarato il co-ideatore Taylor Sheridan.

Sorprendenti, se vogliamo storiche, anche le quattro nomination conquistate dall'altro fenomeno della stagione Squid Game. La serie coreana di Netflix è la prima produzione televisiva non in lingua inglese a ottenere una nomination ai SAG. "Penso che questo sia il momento più felice da quando abbiamo creato Squid Game", ha commentato il regista e sceneggiatore Hwang Dong-hyuk. "Il fatto che non solo uno o due attori protagonisti siano stati riconosciuti, ma che l'intero cast sia stato nominato, mi riempie di gioia come regista, che ha scelto il cast e creato la serie, essere stati nominati". Tra le serie con più candidature anche The Morning Show e Ted Lasso di Apple TV+, Only Murders in the Building di Hulu e The White Lotus di HBO. Non pervenute, invece, le produzioni broadcast. I vincitori saranno annunciati il 27 febbraio, al momento con una regolare cerimonia in presenza.

SAG Awards 2022: Le nomination per le Serie TV

CAST IN UN DRAMA

Squid Game

Succession

The Handmaid's Tale

The Morning Show

Yellowstone

ATTORE IN UN DRAMA

Brian Cox, Succession

Billy Crudup, The Morning Show

Kieran Culkin, Succession

Jung-jae Lee, Squid Game

Jeremy Strong, Succession

ATTRICE IN UN DRAMA

Jennifer Aniston, The Morning Show

Ho-yeon Jung, Squid Game

Elisabeth Moss, The Handmaid's Tale

Sarah Snook, Succession

Reese Witherspoon, The Morning Show

CAST IN UNA COMEDY

Hacks

Il metodo Kominsky

Only Murders in the Building

Ted Lasso

The Great

ATTORE IN UNA COMEDY

Michael Douglas, Il metodo Kominsky

Brett Goldstein, Ted Lasso

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

ATTRICE IN UNA COMEDY

Elle Fanning, The Great

Sandra Oh, La direttrice

Jean Smart, Hacks

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Murray Bartlett, The White Lotus

Oscar Isaac, Scene da un matrimonio

Michael Keaton, Dopesick

Ewan McGregor, Halston

Evan Peters, Omicidio a Easttown

ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Margaret Qualley, Maid

Jean Smart, Omicidio a Easttown

Kate Winslet, Omicidio a Easttown

STUNT