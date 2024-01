Le serie Law and Order tornano con nuovi casi e nuovi detective: Il trailer ufficiale

News Serie TV

I legal drama di successo torneranno in onda negli Stati Uniti dal 18 gennaio.

Ci hanno messo un po' le serie del franchise Law & Order a tornare in tv, e le cause, ormai dovreste saperlo, riconducono agli scioperi che lo scorso anno hanno paralizzato l'industria di Hollywood per mesi e mesi. L'attesa, però, sta per finire: il 18 gennaio, sull'americana NBC, debutteranno finalmente le nuove stagioni di Law & Order, Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Organized Crime, con altri casi pronti a toccare corde emotive profonde in noi e nei protagonisti. E tra questi ci sarà anche qualche volto nuovo, arrivato per rinfoltire la sua squadra. Il trailer ufficiale offre un'anteprima di tutto ciò.





Law & Order: Cosa ci aspetta nelle nuove stagioni

Il trailer mostra la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) cercare di rassicurare una madre, disperata per la scomparsa della figlia, sebbene scoprirà di avere a che fare con un'indagine alquanto complessa e sfibrante. Pochi fotogrammi mostrano la nuova aggiunta al cast di Law & Order Reid Scott (La fantastica signora Maisel) nei panni del nuovo detective Vincent Riley, che riempirà il vuoto lasciato dalla partenza di Frank Cosgrove. Si tratta di una vecchia conoscenza del tenente Kate Dixon (Camryn Manheim), la quale lo ha reclutato personalmente nella squadra.

Nel frattempo, ritroviamo un Elliot Stabler (Christopher Meloni) in perfetta forma. Ma chissà se riuscirà a mantenere i nervi saldi anche quando si ritroverà tra i piedi un pezzo consistente della sua poco conosciuta famiglia? La stagione 4 di Organized Crime ospiterà infatti la star di Breaking Bad Dean Norris nei panni del fratello maggiore Randall Stabler, che ha lasciato la famiglia di origine quando era giovane e si è creato una fiorente carriera come promotore immobiliare, seguito dal fratello minore Joe Jr., congedato con disonore dall'Esercito per ragioni poco chiare e ora in una situazione che lo fa vergognare.