Le prime immagini di Star Trek: Strange New Worlds in un teaser trailer

Annunciata inoltre una nuova aggiunta al cast, Bruce Horak.

Il futuro di Star Trek è roseo su Paramount+. In occasione dello Star Trek Day, il servizio di video in streaming ha ricordato con un teaser trailer celebrativo che altre due serie tv, una delle quali l'atteso spin-off Star Trek: Strange New Worlds, del quale si possono apprezzare le primissime sequenze, amplieranno a breve l'universo dell'amato franchise di fantascienza dopo i successi di Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard e Star Trek: Lower Decks.

La trama di Star Trek: Strange New Worlds

Come sappiamo, Star Trek: Strange New Worlds vedrà Anson Mount, Ethan Peck e Rebecca Romijn riprendere rispettivamente i panni del Capitano Pike, di Spock e di Numero Uno. Ambientata dieci anni prima che il Capitano Kirk salisse a bordo della U.S.S. Enterprise, la nuova serie seguirà il trio mentre esplorerà nuovi mondi in giro per la galassia. Al loro fianco troveremo Celia Rose Gooding nel ruolo di Nyota Uhura, Jess Bush dell'infermiera Christine Chapel, Babs Olusanmokun (Black Mirror) del Dott. M’Benga, Christina Chong (Line of Duty) di La'an Noonien-Singh, Melissa Navia (Billions) del tenente Erica Ortegas e la nuova aggiunta al cast Bruce Horak di Hemmer.

Il debutto di Star Trek: Strange New Worlds è previsto nel 2022, presumibilmente dopo la seconda stagione di Star Trek: Picard a febbraio, la quale seguirà a sua volta la stagione 4 di Star Trek: Discovery, in streaming dal 18 novembre. Dal 28 ottobre sarà disponibile invece la nuova serie animata Star Trek: Prodigy.