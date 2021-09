Star Trek: Picard rinnovata per una terza stagione e trailer ufficiale della seconda

News Serie TV

La serie tv con Patrick Stewart tornerà in streaming a febbraio, l'annuncio per lo Star Trek Day.

Lo Star Trek Day ha regalato diversi momenti di puro godimento ai fan del franchise di fantascienza, e molti di questi hanno interessato le apprezzatissime serie tv di Paramount+, inclusa Star Trek: Picard. Nonostante la seconda stagione del drama che ha riportato Patrick Stewart negli iconici panni di Jean-Luc Picard non arriverà in tv prima del 2022, il servizio di video in streaming ha già ordinato la produzione di un ulteriore, terzo ciclo di episodi. Inoltre, del secondo ha diffuso il trailer ufficiale, dal quale si apprende quale sarà il mese in cui potremo finalmente mettere gli occhi sui nuovi episodi: febbraio.

Star Trek: Picard: Cosa ci aspetta nella stagione 2

In Italia attesa in streaming su Prime Video, la seconda stagione di Star Trek: Picard darà il filo da torcere a Jean-Luc e al suo fedele equipaggio con l'introduzione di due suoi storici avversari. Il trailer inizia proprio dall'incontro con uno di questi, l'onnipotente e mutevole Q (interpretato nuovamente dal veterano di Star Trek: The Next Generation John de Lancie). "Sono troppo vecchio per le tue ca***te" inizia a dire Jean-Luc, ma a Q basta schioccare le dita per catapultarlo in una linea temporale alternativa in cui il mondo è un oscuro e distopico "incubo totalitario".

"L'unico modo per curare il nostro futuro è tornare indietro e riparare il passato", spiega Jean-Luc. Così, lui e i suoi uomini si agganciano alla Regina Borg (la nuova aggiunta al cast Annie Wersching) - con comprensibile, enorme stupore di Sette di Nove - per viaggiare su una Terra del 21° dove le auto non sanno ancora volare. "Abbiamo tre giorni prima che il futuro cambi irrimediabilmente, ma anche nell'oscurità delle circostanze c'è una luce", aggiunge il nostro amato eroe.