Law & Order ospita Ryan Eggold e prepara un nuovo crossover con SVU

La star di New Amsterdam apparirà in un episodio della stagione 24.

New Amsterdam sarà anche terminata ma Ryan Eggold non vuole saperne ancora di lasciare NBC. L'attore è tornato alla rete americana per interpretare un ruolo da guest star nella prossima, ventiquattresima stagione di Law & Order. Inoltre, il legal drama di successo sta mettendo a punto per l'autunno un nuovo crossover con lo spin-off Law & Order: Unità Speciale, evento che vedrà coinvolte la veterana di quest'ultima Mariska Hargitay e una sua vecchia conoscenza.

Il ruolo di Ryan Eggold in Law & Order

Dal 14 novembre in tv anche con Cross, nuova serie di Prime Video basata sui romanzi di James Patterson incentrati sul detective e psicologo forense Alex Cross, in Law & Order Eggold apparirà in un episodio nei panni di Matt Riley, il fratello del detective Vince Riley. Quest'ultimo, interpretato da Reid Scott, è un personaggio con il quale il pubblico italiano ha ancora poca familiarità. È stato introdotto nella stagione precedente, che in Italia andrà in onda su Sky Investigation e in streaming su NOW in autunno, come sostituto del Frank Cosgrove di Jeffrey Donovan.

Prima dell'entrata in scena di Eggold, un episodio in onda a ottobre vedrà Hargitay raggiungere nuovamente i personaggi di Law & Order per un crossover in cui la sua Olivia Benson si ricongiungerà anche con l'avvocato difensore Rita Calhoun. Si tratta del personaggio interpretato da Elizabeth Marvel in una quindicina di episodi di SVU tra il 2010 e il 2021, personaggio diverso da quello - l'avvocato difensore Grubman - che la stessa attrice ha interpretato in un paio di occasioni proprio in Law & Order tra il 2008 e il 2009.

La stagione 24 di Law & Order debutterà negli Stati Uniti, insieme alla 26 di Law & Order: Unità Speciale, il 3 ottobre. Tra le altre novità segnaliamo l'introduzione di Maura Tierney (The Affair) nei panni di un nuovo tenente del Distretto 27, un personaggio regolare destinato a riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Camryn Manheim, interprete per tre stagioni del tenente Kate Dixon.