La stagione finale di Star Trek: Discovery ha una data

Gli ultimi 10 episodi della serie di fantascienza saranno disponibili in streaming su Paramount+.

Allacciate le cinture: la nave stellare USS Discovery sta per partire per la sua ultima missione. Paramount+ ha annunciato che l'attesissima stagione conclusiva della serie di fantascienza Star Trek: Discovery - la quinta, lunga 10 episodi - sarà disponibile in esclusiva da giovedì 4 aprile, anche in Italia. La prima settimana saranno rilasciati due episodi, seguiti da una nuova puntata ogni giovedì.

Star Trek: Discovery 5: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Nella quinta e ultima stagione di Star Trek: Discovery il capitano Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) e l'equipaggio della USS Discovery scoprono un mistero che li condurrà in un'epica avventura attraverso la galassia, per trovare un antico potere la cui esistenza è stata deliberatamente nascosta per secoli. Ma troveranno anche nemici pericolosi, determinati a reclamare il premio per sé e che non si fermeranno davanti a nulla per ottenerlo.

"C'è qualcosa di grande. Qualcosa di moooolto grande nella quinta stagione", ha anticipato Martin-Green a TVLine in una recente intervista. Dopo le ultime stagioni un po' cupe e pesanti, l'attrice ha promesso "un grande senso di avventura e divertimento. È un po' un cambiamento di tono che credo le persone apprezzeranno".

Arrivata in tv nell'autunno del 2017, Star Trek: Discovery è stata una boccata d'aria fresca per il franchise Star Trek e il suo successo di pubblico e critica ha portato alla nascita di un nuovo filone di storie per la tv, tra iconici ritorni, spin-off e primi adattamenti animati. La sua conclusione, tuttavia, non metterà la parola fine anche su quello che è stato poi definito lo Star Trek Universe, una sorta di franchise nel franchise. Mentre Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Prodigy e Star Trek: Strange New Worlds proseguiranno con nuove stagioni (la seconda delle tre su Netflix), Paramount+ ha annunciato una nuova serie live-action, Star Trek: Starfleet Academy, su un gruppo di giovani cadetti dell'Accademia della Flotta Stellare, e un film spin-off, Star Trek: Section 31, incentrato su Philippa Georgiou, il personaggio interpretato da Michelle Yeoh.