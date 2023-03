La serie Star Trek: Starfleet Academy, su un gruppo di giovani cadetti, ordinata a Paramount+

News Serie TV

Sarà la settima serie Trek del servizio streaming. Le riprese cominceranno il prossimo anno.

L'universo di Star Trek si espande ancora a Paramount+. A poco più di un anno dalle prime notizie, il servizio streaming ha ufficializzato l'ordine di Star Trek: Starfleet Academy, sua quinta serie live-action basata sul popolarissimo franchise di fantascienza creato quasi sessant'anni fa da Gene Roddenberry. La nuova interazione porta le firme di Alex Kurtzman, il principale artefice dello Star Trek Universe (nuova fase del franchise iniziata nel 2017 con Star Trek: Discovery) e dalla co-ideatrice di Nancy Drew Noga Landau.

Cosa racconta Star Trek: Starfleet Academy

A presentare nel dettaglio l'idea dietro Star Trek: Starfleet Academy sono stati gli stessi Kurtzman e Landau in un comunicato: "Per la prima volta in oltre un secolo, l'Accademia della Flotta Stellare sarà riaperta per ammettere individui di almeno 16 anni terrestri (o equivalenti) che sognano di superare i propri limiti fisici, mentali e spirituali, che riconoscono il valore dell'amicizia, del cameratismo, dell'onore e della devozione a una causa più grande di loro".

"I corsi saranno rigorosi, gli istruttori tra le luci più brillanti nei rispettivi campi e quelli che saranno accettati vivranno e studieranno fianco a fianco con la più diversificata popolazione studentesca mai ammessa", hanno aggiunto i co-ideatori e showrunner. "Oggi incoraggiamo tutti coloro che condividono i nostri sogni, obiettivi e valori a unirsi a una nuova generazione di cadetti visionari mentre muovono i primi passi verso la creazione di un futuro luminoso per tutti noi". I casting avranno luogo nelle prossime settimane, in vista di un inizio delle riprese nel 2024. Il team di produzione include tra gli altri l'ideatrice di Absentia Gaia Violo, che ha scritto il primo episodio.

Paramount+ espande lo Star Trek Universe

L'ordine di Star Trek: Starfleet Academy segue di circa un mese l'annuncio che Star Trek: Discovery si concluderà con la prossima, quinta stagione, e solo di poche ore il rinnovo di Star Trek: Strange New Worlds e della serie animata Star Trek: Lower Decks per una terza e quinta stagione, prima del debutto della seconda (in streaming dal 15 giugno) e della quarta (in streaming quest'estate). Il 20 aprile si concluderà anche Star Trek: Picard, mentre l'altra serie animata Star Trek: Prodigy tornerà con un secondo ciclo di episodi il prossimo inverno. Ricordiamo inoltre che Paramount+ sta sviluppando Star Trek: Section 31 (titolo provvisorio), spin-off incentrato su Philippa Georgiou, il personaggio interpretato in Discovery dall'attrice fresca di vittoria agli Oscar Michelle Yeoh, e che in passato l'antologia Star Trek: Short Treks ha approfondito i personaggi e i temi chiave della serie principale.