La serie erotica di Netflix Sex/Life torna dopo la lunga assenza dagli schermi: Data e primo trailer della stagione 2

La serie con Sarah Shahi tornerà a marzo. Riuscirà Billie a tenersi marito e amante?

Non vi giudicheremo se ve ne eravate dimenticati. È vero, l'ultima volta Sex/Life aveva fatto parlare molto di sé, per certe scene piuttosto spinte e certi "elementi di scena" incredibilmente lunghi, ma è da due anni e mezzo che non se ne sa quasi più nulla. Qualcosa è iniziato a muoversi nelle scorse ore, quando Netflix ha annunciato che la seconda stagione del drama erotico con Sarah Shahi sarà disponibile in streaming dal 2 marzo, e per l'occasione ne ha diffuso anche il primo trailer.

Sex/Life: Dove eravamo rimasti

Ispirata dal libro di memorie di BB Easton Sex Diary, Sex/Life segue Shahi nei panni di Billie Connelly, una moglie e madre che, stanca della sua noiosa vita nei sobborghi con l'affettuoso e affidabile marito (Mike Vogel), comincia a scrivere un diario delle sue notti infuocate con il sexy fidanzato (Adam Demos) del periodo in cui viveva a New York ed era una ragazza ribelle e senza freni.

Visto che potreste non ricordalo più, la prima stagione si era conclusa con la riconciliazione tra Billie, pentita di aver tradito i voti coniugali, e suo marito Cooper. Billie aveva cancellato il diario su Bred e ne aveva iniziato uno nuovo sul matrimonio e la famiglia, ma non molto tempo dopo, sentendosi nuovamente soffocare, era corsa da Bred a New York, proponendogli di diventare amanti. Non sappiamo quale sia stata la reazione di Bred (o almeno non la sapevamo prima del trailer), mentre abbiamo visto una parte della reazione di Cooper, che aveva attivato la localizzazione sul telefono della moglie. Ovvero telefonare al suo attraente capo, Francesca (Li Jun Li).

Sex/Life 2: Le nuove aggiunte al cast

La stagione 2 di Sex/Life introdurrà diversi nuovi personaggi interpretati da Wallis Day (Batwoman), Darius Homayoun (Succession), Cleo Anthony (She's Gotta Have It), Craig Bierko (UnREAL) e Dylan Bruce (Orphan Black). I dettagli, a parte i nomi - rispettivamente Gigi, Majid, Kam, Mick e Spencer -, non sono stati ancora resi noti.