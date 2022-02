La serie Blade Runner 2099 in sviluppo ad Amazon con Ridley Scott

News Serie TV

Ridley Scott a bordo del progetto come produttore esecutivo e forse anche come regista.

Era lo scorso novembre quando la notizia che Ridley Scott stava lavorando a una serie live-action basata sul suo franchise cinematografico di successo Blade Runner aveva fatto tremare i polsi. Ora, Deadline riporta che il progetto ha trovato una casa agli Amazon Studios, con Scott coinvolto in Blade Runner 2099 come produttore esecutivo e Silka Luisa (Shining Girls) come showrunner.

Blade Runner 2099: I primi dettagli della serie tv

Sequel del film del 2017 Blade Runner 2049, Blade Runner 2099 è alle primissime fasi dello sviluppo, con la produzione impegnata nella selezione degli sceneggiatori da affiancare alla Luisa. Mentre le fonti dicono che Scott potrebbe esserne il regista, come nell'originale Blade Runner, nulla della trama è trapelato al momento.

Il film del 1982, un adattamento del romanzo di Philip K. Dick Il cacciatore di androidi, è ambientato in una Los Angeles distopica del 2019 in cui umani sintetici noti come replicanti sono bioingegnerizzati dalla potente Tyrell Corporation e utilizzati come forza lavoro nelle colonie extra-terrestri. Quando un gruppo di replicanti avanzati fugge sulla Terra, un poliziotto, Rick Deckard (Harrison Ford), accetta con riluttanza di dare loro la caccia. Nel sequel ambientato nel 2049, Ryan Gosling interpreta invece l'Agente K, un Blade Runner che scopre un segreto che minaccia di destabilizzare la società, incrociando nel corso delle sue indagini Rick Deckart, svanito nel nulla trent'anni prima.

Se ordinato, il sequel si aggiungerà a Blade Runner: Black Lotus, una serie animata attesa entro la fine dell'anno sulla rete americana Adult Swim. Ambientata nel 2032, questa ruota attorno a una replicante doppiata da Jessica Henwick.