La regina degli scacchi: Una stagione 2 è possibile dopo le nomination al Golden Globe?

News Serie TV

I fan chiedono a gran voce un nuovo capitolo per la storia di Beth Harmon. Ecco la risposta dei produttori.

Le ultime sono stare ore emozionanti per la protagonista e i produttori de La regina degli scacchi, dopo le due nomination conquistate ai 78esimi Golden Globe Awards. Un ulteriore segno di affermazione per la miniserie di Netflix, dopo l'enorme successo di pubblico dei mesi scorsi, il quale riaccende il dibattito attorno alla possibilità che la storia di Beth Harmon così ben scritta da Scott Frank basandosi sul romanzo di Walter Tevis continui con una seconda stagione. Ipotesi della quale Deadline ha discusso con il produttore esecutivo William Horberg.

La regina degli scacchi: Ci sarà una seconda stagione?

Il 28 febbraio scopriremo se La regina degli scacchi sarà proclamata miglior miniserie dell'anno e la sua magnetica protagonista, Anya Taylor-Joy, miglior attrice in una miniserie. Nel frattempo, "È meraviglioso sapere che le persone hanno adorato lo show al punto da voler trascorrere più tempo con questi personaggi. Non l'avevamo mai vista in questo modo", ha detto Horberg. "Abbiamo ritenuto che quello della serie fosse un finale soddisfacente e che avremmo permesso al pubblico di immaginare cosa accadrà a Beth Harmon dopo. Nulla è cambiato, nonostante i fan chiedano altri episodi nel mio feed di Twitter. Scott e io siamo davvero felici della completezza della storia di Beth".

Nessuna seconda stagione, dunque. Del resto, ci sono voluti molti anni e notti insonni prima di riuscire a portare questa storia sullo schermo, perché l'idea di una giovane giocatrice di scacchi durante la Guerra Fredda, sommata ai costi delle riprese in Europa, non erano molto allettanti per i dirigenti degli studios. "Il mercato non la considerava sufficientemente commerciale" ha spiegato Horberg, aggiungendo che lo sviluppo andava avanti da 20 anni e che Scott ci stava lavorando sopra da altri 10. A questo si aggiunge il fatto che quest'ultimo abbia palesemente dimostrato di volersi dedicare ad altro, sebbene senza allontanarsi troppo dal mondo degli scacchi. Risale allo scorso dicembre la notizia che lo sceneggiatore e regista ha riunito le forze con Taylor-Joy per lo sviluppo di un adattamento di Risata nel buio, il romanzo del 1932 del russo-statunitense Vladimir Nabokov, che tra le altre cose scrisse di scacchi, dei quali era teorico prima ancora che giocatore.

Golden Globe 2021: Tutte le Serie TV nominate Leggi anche

E siamo solo all'inizio. Scott sta lavorando anche a una serie tv di 6 episodi basata sul personaggio di Sam Spade, il detective notoriamente interpretato da Humphrey Bogart nel film del 1941 Il mistero del falco, e a The Sparrow, adattamento dell'omonimo romanzo di fantascienza del 1996 scritto da Mary Doria Russell.