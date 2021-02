Golden Globe 2021: Tutte le Serie TV nominate

News Serie TV

Un po' in ritardo a causa della pandemia, la Hollywood Foreign Press Association annuncia le serie tv e gli attori candidati al prestigioso premio. I vincitori saranno proclamati il 28 febbraio.

Ce l'abbiamo fatta. In ritardo di due mesi a causa della grave emergenza sanitaria che sta colpendo il mondo intero, i Golden Globe Awards tornano a celebrare l'eccellenza della tv e del cinema premiando gli show, i film e gli interpreti che nel corso dell'ultimo anno si sono distinti per la loro originalità e il loro talento. Nel pomeriggio di oggi, la star di Sex and the City Sarah Jessica Parker e Taraji P. Henson, reduce dalla fortunata esperienza di Empire, entrambe premiate in passato con il Globo d'Oro, hanno annunciato le nomination della 78esima edizione.

In un anno in cui le produzioni sono diminuite di numero per le ragioni che conosciamo, le scelte della Hollywood Foreign Press Association riservano qualche sorpresa che in tempi diversi forse non ci sarebbe stata, come le candidature inaspettate e alquanto discutibili di Ratched ed Emily in Paris (sul serio, dov'è I May Destroy You?), e permettono a The Crown di Netflix di fare la differenza con un malloppo di sei nomination. Scontate e attese, invece, le cinque candidature per la stagione finale di Schitt's Creek, seguita dalla miniserie fenomeno di HBO The Undoing e dal crime drama Ozark con quattro. Per il resto, apprezzabili le nomination per The Flight Attendant e la sua protagonista Kaley Cuoco, tutte le dimostrazioni d'apprezzamento per Ted Lasso e La regina degli scacchi, e per Jane Levy protagonista della fin troppo sottovalutata Lo straordinario mondo di Zoey.

Golden Globes 2021: Tutti i film candidati Leggi anche

I vincitori saranno proclamati il 28 febbraio, durante una cerimonia che sarà diversa dalle solite perché dovrà garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio. Questo a partire dalla conduzione, che vedrà le spassose Amy Poehler e Tina Fey distanti migliaia di miglia l'una dall'altra - una a Los Angeles e l'altra a New York.

Golden Globe 2021: Le Serie TV nominate alla 78esima edizione

MIGLIOR DRAMA

Lovecraft Country

Ozark

Ratched

The Crown

The Mandalorian

MIGLIOR COMEDY O MUSICAL

Emily in Paris

Schitt's Creek

Ted Lasso

The Flight Attendant

The Great

MIGLIOR ATTORE IN UN DRAMA

Jason Bateman, Ozark

Josh O'Connor, The Crown

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Al Pacino, Hunters

Matthew Rhys, Perry Mason

MIGLIOR ATTRICE IN UN DRAMA

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Emma Corrin, The Crown

Laura Linney, Ozark

Sarah Paulson, Ratched

MIGLIOR ATTORE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Don Cheadle, Black Monday

Nicholas Hoult, The Great

Eugene Levy, Schitt's Creek

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Ramy Youssef, Ramy

MIGLIOR ATTRICE IN UNA COMEDY O MUSICAL

Lily Collins, Emily in Paris

Kaley Cuoco, The Flight Attendant

Elle Fanning, The Great

Jane Levy, Lo straordinario mondo di Zoey

Catherine O'Hara, Schitt's Creek

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

La regina degli scacchi

Normal People

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Bryan Cranston, Your Honor

Jeff Daniels, Sfida al Presidente

Hugh Grant, The Undoing

Ethan Hawke, The Good Lord Bird

Mark Ruffalo, Un volto, due destini

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Cate Blanchett, Mrs. America

Daisy Edgar-Jones, Normal People

Shira Haas, Unorthodox

Nicole Kidman, The Undoing

Anya Taylor-Joy, La regina degli scacchi

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

John Boyega, Small Axe

Brendan Gleeson, Sfida al Presidente

Daniel Levy, Schitt's Creek

Jim Parsons, Hollywood

Donald Sutherland, The Undoing

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV