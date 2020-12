Anya Taylor-Joy e l'ideatore de La regina degli scacchi insieme per un nuovo progetto

News Serie TV

Il progetto si basa sul romanzo Risata nel buio di Vladimir Nabokov, che nella sua vita scrisse anche di scacchi.

Scott Frank, lo sceneggiatore e regista dietro La regina degli scacchi, da lui ideata con Allan Scott, ha riunito le forze con Anya Taylor-Joy, l'affascinante protagonista della miniserie di successo di Netflix, per portare sullo schermo l'adattamento di Risata nel buio, il romanzo del 1932 scritto dal russo-statunitense Vladimir Nabokov, che tra le altre cose scrisse di scacchi, dei quali era teorico prima ancora che giocatore.

I primi dettagli del progetto

Frank ha parlato del suo nuovo progetto durante un recente episodio del podcast The Watch. "Lo farò con Anya" ha detto, aggiungendo che la sua speranza è di girarlo a Berlino e di coinvolgere altri membri del team de La regina degli scacchi. "Sarà una specie di Valentino dei film, lo farò come un film noir. Il libro parla per lo più di arte e dipinti. L'intenzione è di farne un film nel film. Sarà uno sporco, meraviglioso, piccolo thriller".

Scritto in russo, Risata nel buio (o Kamera Obskura, o Laughter in the Dark) racconta la storia di Albert Albinus, un critico d'arte di mezz'età che s'innamora di una diciassettenne di nome Margot, la quale lo usa per realizzare la sua ambizione di diventare una star del cinema. Ciò che ne segue è una storia ironica sul desiderio e l'inganno, una curiosa storia d'amore ambientata nel mondo del cinema della Berlino degli anni '30.

Gli altri progetti di Scott Frank

L'adattamento di Risata nel buio è solo uno dei progetti che stanno impegnando Frank in questo periodo. Lo sceneggiatore ha parlato anche dei suoi piani per una serie tv di 6 episodi basata sul personaggio di Sam Spade, il detective notoriamente interpretato da Humphrey Bogart nel film del 1941 Il mistero del falco. Nella serie, Clive Owen interpreterà una versione più adulta di Spade. "È il 1963, la guerra algerina è finita, tutti questi ragazzi stanno tornando a casa e stanno accadendo tutte queste cose socio-politiche", ha spiegato Frank. "Lui si trova in questa piccola città, con la figlia e Brigid O'Shaughnessy. È il suo passato ad averlo portato in questa piccola città nel sud della Francia". Si aggiunge The Sparrow, adattamento dell'omonimo romanzo di fantascienza del 1996 scritto da Mary Doria Russell, su alcuni preti gesuiti che dopo aver avuto un contatto con forme di vite extraterrestri si propongono di trovarle nella speranza di provare l'esistenza di Dio.