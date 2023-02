La regina Carlotta: Data e primo trailer dello spin-off prequel di Bridgerton

News Serie TV

La nuova serie si concentra sulla gioventù del personaggio interpretato da Golda Rosheuvel nella serie originale.

La regina Carlotta ci invita a corte ma non temete, nessuno di noi deve superare il suo temibile esame per diventare il diamante della stagione. Anche perché nello spin-off prequel di Bridgerton (in originale Queen Charlotte: A Bridgerton Story) incentrato proprio sulla figura dell'ermetica sovrana Charlotte, la protagonista non è ancora diventata la fumantina regina di mezza età che abbiamo conosciuto. Qui e giovane ed è alle prese con romanticismo e passione per colui che diventerà il grande amore della sua vita, Re Giorgio III. Per questo Netflix ha scelto proprio il giorno più romantico dell'anno, San Valentino, per rilasciare il primo teaser trailer della nuova miniserie e annunciarne la data di uscita: il prossimo 4 maggio.





La regina Carlotta: La trama dello spin-off di Bridgerton

Scritta dalla regina suprema di Shondaland, Shonda Rhimes che è anche showrunner e produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica, La regina Carlotta racconta in sei episodi come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia stato l'inizio sia di una grande storia d'amore che di un cambiamento sociale, creando il mondo che poi hanno ereditato i personaggi di Bridgerton. Nella seconda stagione del drama romantico in costume di Netflix, infatti, i fan hanno avuto un assaggio della misteriosa storia d'amore di Charlotte e di suo marito Re Giorgio III, spesso assente perché malato.

La nuova miniserie ci riporta agli albori del loro amore per rivelare romanticismo e segreti del passato. Conosciamo così una giovane Charlotte (interpretata India Amarteifio) mentre inizia a capire il suo potere e il significato dell'amore. Si prepara ad accettare il matrimonio che le cambierà la vita, quello con il giovane George (interpretato da Corey Mylchreest), facendola diventare pioniera di grandi cambiamenti.

Il cast

Conosceremo un cast completamente nuovo e ricco di giovani talenti. La già citata India Amarteifio interpreta la giovane regina Carlotta. Mylchreest e Arsema Thomas completano il cast principale del prequel nei panni rispettivamente del giovane Re Giorgio e di una giovane Lady Agatha Danbury che, pian piano, riesce ad entrare nelle grazie della regina diventando una sua confidente. Il resto del cast comprende Michelle Fairley (Il Trono di Spade), Sam Clemmett, Freddie Dennis, Richard Cunningham, Tunji Kasim, Cyril Nri e Rob Maloney.

Ma non mancherà qualche volto già familiare. Le attrici di Bridgerton Golda Rosheuvel, Adjoa Andoh e Ruth Gemmell appariranno anche ne La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton nei panni dei rispettivi personaggi: la regina Carlotta adulta, Lady Danbury adulta e la matriarca della famiglia Bridgerton Lady Violet Bridgerton.