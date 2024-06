La fine di The Boys: Amazon ha cercato di far cambiare idea all'ideatore della serie tv

News Serie TV

Ieri pomeriggio l'annuncio dell'ideatore Eric Kripke: la serie tv si concluderà con la quinta stagione.

I fan di una serie tv si dividono in due gruppi: quelli che non ne hanno mai abbastanza e quelli che non si fanno problemi a dire addio ai personaggi che amano se questo serve a preservare l'integrità di un racconto. La notizia che il successo di Prime Video The Boys si concluderà con la quinta stagione, arrivata poche ore prima del debutto della quarta (in streaming da domani 13 giugno con i primi tre episodi), ha mostrato ancora una volta questa curiosa divisione. E vi sorprenderà scoprire (o forse no, visti i numeri che la serie continua a registrare) a quale dei due gruppi appartiene Amazon.

The Boys: Amazon non voleva che la serie finisse

Ieri pomeriggio, l'ideatore di The Boys Eric Kripke ha sorpreso tutti scrivendo su X: "La settimana della premiere della stagione 4 di The Boys è un buon momento per annunciare: la stagione 5 sarà la stagione finale! È sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto finché non ho ottenuto l'okay definitivo dalla Vought. Sono entusiasta di portare la storia a un climax cruento, epico e bagnato. Guardate la stagione 4 tra due giorni, perché la fine è iniziata!".

Chiaramente, come una delle serie di maggior successo di Prime Video, Amazon MGM Studios, che la produce, ha cercato di far cambiare idea a Kripke. "Direi che lo hanno fatto con amore", ha rivelato lo sceneggiatore e produttore esecutivo a TVLine. "Non è stato tipo: 'Devi mandare avanti lo show'. È stata più una frase molto amichevole e rispettosa, 'Sei sicuro che la quinta stagione sarà l'ultima? Sei sicuro di non volerne fare di più?'"

"Ma stavamo già andando verso quella direzione", ha spiegato Kripke. "La verità è che sapevamo da anni che sarebbe stata una storia di cinque stagioni. Voglio dire, probabilmente lo sapevamo da quando abbiamo scritto l'inizio della terza stagione, e quindi stavamo già tracciando un percorso che andava sempre in questa direzione. Onestamente, sono stati bravissimi nel lasciarci porre fine a tutto alle nostre condizioni. Sono davvero grato".

Ma è davvero la fine?

Con lo spin-off Gen V lanciato verso la sua seconda stagione e un altro ambientato a Città del Messico in sviluppo, è difficile parlare davvero di fine per The Boys, soprattutto considerando che la prima di queste due sta legando strettamente le sue storie a quella della serie principale, coinvolgendo molti dei suoi personaggi. Cosa che avverrà anche al contrario. Riesce persino difficile rinunciare all'idea che Amazon possa volere altri spin-off in futuro, a qualunque costo. Alla domanda se il prezzo da pagare per finire The Boys sia stato lo sviluppo di altri spin-off, Kripke ha risposto scherzosamente: "No, no. Ho dovuto consegnare solo una pinta di sangue e promettere che sarei stato per sempre un cliente Prime".