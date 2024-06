The Boys, il colpo di scena che non ci aspettavamo: La stagione 5 sarà l'ultima!

News Serie TV

Lo ha annunciato l'ideatore Eric Kripke su X, due giorni prima del debutto della stagione 4 su Prime Video.

A poche ore dal debutto dell'attesissima quarta stagione, giovedì 13 giugno su Prime Video con i primi tre episodi, l'ideatore di The Boys Eric Kripke scatena il panico tra i numerosi fan annunciando in un messaggio su X che la già annunciata quinta stagione sarà l'ultima della serie supereroistica.

The Boys si concluderà con la stagione 5

"La settimana della premiere della stagione 4 di The Boys è un buon momento per annunciare: la stagione 5 sarà la stagione finale!", ha scritto Kripke pochi minuti fa. "È sempre stato il mio piano, dovevo solo essere cauto finché non ho ottenuto l'okay definitivo dalla Vought. Sono entusiasta di portare la storia a un climax cruento, epico e bagnato. Guardate la stagione 4 tra due giorni, perché la fine è iniziata!".

#TheBoys Season 4 Premiere Week is a good time to announce: Season 5 will be the Final Season! Always my plan, I just had to be cagey till I got the final OK from Vought. Thrilled to bring the story to a gory, epic, moist climax. Watch Season 4 in 2 DAYS, cause the end has begun! pic.twitter.com/3p7Wt4jGA6 — Eric Kripke (@therealKripke) June 11, 2024

Prime Video aveva ufficializzato il rinnovo di The Boys per un quinto ciclo di episodi circa un mese fa. In quell'occasione, Kripke aveva dichiarato: "The Boys potrebbe essere il miglior lavoro che avrò mai. Quale altro show mi permette di scrivere di politica, capitalismo, famiglia e genitali che esplodono, non necessariamente in quest'ordine? Il cast e la troupe sono profondamente grati a Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios per l'opportunità di raccontare questa storia per un'altra stagione. Il mio unico problema è che, poiché la promessa di quest'anno è di essere liberi da qualsiasi conflitto o disinformazione, non siamo sicuri di cosa scrivere".

Solo una settimana fa, intervistato da Games Radar, lo sceneggiatore e produttore esecutivo aveva detto invece che, dal momento che originariamente vedeva Supernatural (l'altra serie da lui ideata) finire dopo cinque stagioni (e non 15, com'è avvenuto), "Sarei un pazzo a speculare su quante stagioni dovrebbe durare uno show. Non commetterò di nuovo lo stesso errore. Ma sì, ho un finale in mente".