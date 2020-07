La casa di carta vicina alla conclusione: La quinta parte sarà l'ultima

News Serie TV

Nella stagione finale due nuovi personaggi interpretati da Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado.

Il piano del Professore sta per giungere al termine: La casa di carta terminerà con la quinta parte. Lo rivela in anteprima Entertainment Weekly anticipando che la produzione degli ultimi episodi inizierà la prossima settimana in Danimarca, per poi spostarsi successivamente in Spagna e Portogallo. Si concluderà così una serie dal successo planetario che, grazie a Netflix, ha saputo scalare tutte le classifiche diventando non solo una delle hit sulla piattaforma di video in streaming ma uno dei titoli più visti al mondo.

La casa di carta 5: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Nel finale della quarta parte avevamo lasciato il Professore (Álvaro Morte) nelle grinfie dell'ispettrice Alicia Sierra (Najwa Nimri) che lo minacciava puntandogli una pistola contro. Prima, la banda era riuscita a salvare Rio (Miguel Herrán) a costo della vita dell'amata Nairobi (Alba Flores) uccisa a bruciapelo dal terribile capo della sicurezza della Banca Gandía. Nei nuovi episodi la banda vorrà fermamente vendicare la morte della compagna. "Stiamo passando da una partita a scacchi - una semplice strategia intellettuale - a una strategia di guerra: attacco e difesa", ha anticipato il creatore della serie Álex Pina a Entertainment Weekly. Questo nuovo obiettivo aumenterà la posta in gioco mantenendo la storia interessante e non rinunciando all'adrenalina che ha sempre caratterizzato la serie. La guerra a cui sono stati spinti i protagonisti, darà il via alla "parte più epica di tutte le parti che abbiamo girato", secondo Pina.

Due nuovi ingressi nel cast: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado

Grande novità della stagione finale saranno due nuovi volti: Miguel Ángel Silvestre, famoso per aver interpretato il sensualissimo Lito nella serie di Netflix Sense8, e Patrick Criado. Il creatore non ha voluto rivelare dettagli sui ruoli che ricopriranno ma ha dato qualche indizio dicendo:" Cerchiamo sempre avversari carismatici, intelligenti e brillanti. In questo caso, proprio come accade nei film di guerra, cerchiamo anche personaggi la cui intelligenza possa essere all'altezza di quella del Professore".

La parte 4 de La casa di carta, rilasciata lo scorso aprile, è stata visto da 65 milioni di account facendo risultare la serie una delle più popolari di tutti i tempi. Il segreto? Secondo Álex Pina il costante mix di azione ed emozione. "È azione, sentimenti, commedia, dramma, romanticismo e pathos", ha detto lo sceneggiatore promettendo un finale epico. E noi non abbiamo dubbi.