La casa di carta: Park Hae-soo di Squid Game confermato nel remake coreano

News Serie TV

L'annuncio all'evento celebrativo di ieri sera a Madrid. L'attore si presenta ai fan in un video.

Questo venerdì Netflix proporrà ai suoi milioni di abbonati in tutto il mondo gli episodi che, dopo cinque stagioni, concluderanno la serie spagnola di enorme successo La casa di carta. Sebbene negli ultimi mesi questa sia stata sorpassata dalla sudcoreana Squid Game come serie non in lingua inglese più vista sulla piattaforma streaming (a dire il vero, è la più vista in assoluto), i numeri de La casa di carta continuano a essere talmente vertiginosi e il pubblico talmente ossessionato da questa storia che non c'è voluto molto per capire di trovarci di fronte a un nuovo franchise. Così, al gigantesco evento celebrativo tenutosi ieri sera a Madrid, trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo, è stato annunciato il primo spin-off, in arrivo nel 2023, mentre a seguire è arrivata la conferma che l'attore in ascesa Park Hae-soo, uno dei volti di Squid Game, sarà tra i protagonisti del precedentemente annunciato adattamento coreano.

La casa di carta: Park Hae-soo nel remake coreano

Interprete in Squid Game (da pochi giorni disponibile anche con doppiaggio in italiano) dell'occhialuto truffatore finanziario Cho Sang-woo, nella versione coreana de La Casa de Papel (o Money Heist, come il crime drama spagnolo è conosciuto internazionalmente) Park Hae-soo vestirà i panni di Berlino, il personaggio che finora abbiamo visto interpretare a Pedro Alonso, lo stesso attorno al quale ruoterà il prequel, Berlin: A New Series. Un ladro di gioielli moralmente ambiguo e affatto da una malattia terminale, Berlino è diventato rapidamente un beniamino dei fan nonostante le sue azioni controverse. Crudele, sadico, violento e persino uno stupratore, Berlino ha perso la vita piuttosto velocemente nella serie, ma ha continuato a farne parte attraverso il racconto via flashback del periodo antecedente alle due rapine, permettendoci di scoprire tra le altre cose dell'esistenza di un figlio, Rafael, con il quale aveva messo a segno diversi colpi.

Park è il primo attore a unirsi al cast della nuova serie, che sarà scritta da Ryu Yong-jae (Diario di uno Psicopatico) e diretta da Kim Hong-sun (Luca).