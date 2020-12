La casa di carta 5: Najwa Nimri svela per errore uno spoiler gigantesco!

News Serie TV

Durante una diretta Instagram, l'interprete dell'ispettrice Alicia Sierra ha fatto trapelare un dettaglio che non è passato inosservato. Ecco di cosa si tratta.

Le riprese della Parte 5 de La casa di carta, che sarà anche l'ultima stagione, proseguono nel massimo riserbo e sono pochissime, finora, le anticipazioni trapelate dal set. Dopo le prime foto con Pedro Alonso (Berlino) scattate dai paparazzi durante i primi giorni di riprese in Danimarca lo scorso agosto e tolto l'annuncio di due new entry nel cast (Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado), non si sa praticamente nulla sulla trama dei prossimi episodi in arrivo in streaming su Netflix nel corso del 2021. Gli attori e la troupe stanno riuscendo a mantenere segreto ogni dettaglio. Almeno fino a questo momento quando, in un attimo di distrazione e svago, l'attrice Najwa Nimri, che nella serie interpreta l'algida e folle ispettrice Alicia Sierra, ha mostrato inconsapevolmente un dettaglio che si è rivelato un grosso spoiler sulla Parte 5. Naturalmente non proseguite con la lettura se non volete avere anticipazioni.

La casa di carta 5: Lo spoiler rivelato da Najwa Nimri (SPOILER)

In una pausa tra una ripresa e l'altra, Najwa Nimri si è concessa una diretta Instagram per ingannare il tempo e salutare i suoi fan. Tra chiacchiere, musica e sigarette, l'attrice a un certo punto si è alzata in piedi per ballare. Nel farlo, tuttavia, ha tralasciato di nascondere un importante dettaglio che ha subito colpito i fan: pur indossando gli abiti di scena, Nimri non aveva il solito pancione dell'ispettrice Sierra. Come appare evidente nel video (che vedete in basso), improvvisamente l'attrice si è accorta di essersi mostrata un po' troppo (forse qualcuno gliel'ha fatto notare) e ha tentato maldestramente di tornare seduta evitando di mostrare la parte inferiore del corpo. Ma ormai il danno era fatto e anche lei stessa, accortasi della gaffe, ha commentato in diretta: "Mi ero dimenticata. Cavolo, non ci avevo pensato".

LCDP5: Fragmento de un directo de Najwa esta noche rodando LCDP. Se confirma que Alícia HA DADO A LUZ (no tiene barriga) y tiene sangre en la ropa (brazo izquierdo). Quizá de sostener el bebé? Donde ha dejado al hijo? #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/J6xszONTsm — VoiceofReason (@VoRLCDP) December 5, 2020

Alicia Sierra non sarà più incinta nella stagione 5?

Nel finale della quarta Parte avevamo lasciato il Professore caduto nella trappola di Alicia Sierra mentre quest'ultima gli puntava una pistola contro. Non sorprenderebbe certo ritrovare la Sierra senza pancione, dal momento che già nella Parte 4 l'avevamo vista praticamente in uno stato avanzato della gravidanza. Alla luce di questa nuova anticipazione, tuttavia, siamo certi che a un certo punto della prossima stagione partorirà. Comunque un tale dettaglio non fa altro che andare ad alimentare le già moltissime (e talvolta fantasiose) teorie sul personaggio dell'ispettrice ipotizzate dai fan nei mesi scorsi: dal fatto che Sierra potrebbe dover dare alla luce il suo bambino proprio mentre sta minacciando il Professore all'ipotesi di un ingresso dell'ispettrice nella banda.

Per tutte le altre notizie sulla serie, potete consultare il nostro approfondimento costantemente aggiornato con le anticipazioni sulla trama e sul cast de La casa di carta 5.