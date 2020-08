La casa di carta 5, al via le riprese: Ecco chi sono i nuovi attori Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado

News Serie TV

La serie di successo in streaming su Netflix terminerà con la quinta parte: tutto sulle due new entry nel cast.

L'annuncio della quinta parte de La casa di carta come l'ultima ha colto di sorpresa i moltissimi fan della serie spagnola già ansiosi di conoscere la sorte della banda del Professore dopo l'incredibile colpo alla Banca di Spagna giunto, sul finale della scorsa stagione, a un punto di svolta. Come reso noto da Netflix, le riprese del quinto e ultimo capitolo del drama dei record che ha saputo appassionare, solo lo scorso aprile, 65 milioni di account, sono iniziate proprio oggi in Danimarca e la produzione si sposterà nelle prossime settimane in Spagna e Portogallo. La trama della quinta 'stagione' è ovviamente ancora top secret ma sono stati annunciati due nuovi attesissimi ingressi nel cast: Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Chi sono e quali personaggi interpreteranno? Ecco cosa hanno fatto prima de La casa di carta e tutto quello che c'è da sapere su di loro.

La casa di carta dà il benvenuto a due nuovi personaggi nell'ultima stagione

Naturalmente non sappiamo ancora nulla sui ruoli riservati a Miguel Ángel Silvestre e Patrick Criado. Il creatore de La casa di carta Álex Pina ha però dato qualche indizio facendo intendere che i due attori potrebbero essere antagonisti del Professore. "Cerchiamo sempre avversari carismatici, intelligenti e brillanti. In questo caso, proprio come accade nei film di guerra, cerchiamo anche personaggi la cui intelligenza possa essere all'altezza di quella del Professore", ha detto Pina riferendosi alle due new entry.

Da Velvet a Sense8: Chi è Miguel Ángel Silvestre

Classe 1982 e con un fisico statuario e uno sguardo che non si dimenticano, Miguel Ángel Silvestre è diventato famoso in patria grazie alla serie Sin tetas no hay paraís per poi farsi notare dal pubblico internazionale grazie ai suoi ruoli nella soap opera Velvet e nelle serie di Netflix Narcos e Sense8. In quest'ultima ha interpretato l'amatissimo attore dal cuore d'oro Lito Rodriguez, personaggio a cui è rimasto particolarmente legato. Seguito da oltre tre milioni di follower su Instagram, Silvestre condivide spesso le sue sessioni di surf, il suo sport preferito, e le sue battaglie per i diritti della comunità LGBT e per l'ambiente (si è fatto testimonial del movimento ambientalista #pornuestroplaneta).

Giovanissimo e in carriera: Tutto su Patrick Criado

Meno conosciuto all'estero ma già apprezzatissimo in patria, Patrick Criado ha solo 25 anni eppure già una florida carriera alle spalle. Ha esordito in TV all'età di dieci anni e, proprio come un'altra star de La casa di carta, Miguel Herrán, ha ottenuto una candidatura ai premi Goya, gli Oscar spagnoli, per la sua interpretazione nel film La gran familia española. In Spagna è diventato famoso soprattutto grazie ai ruoli ricoperti in serie di successo quali Águila Roja e Mar de plástico. Molto riservato sulla sua vita privata, sui social non nasconde le passioni per la musica e per le moto.

Chi torna ne La casa di carta 5

Come annunciato da Netflix, nell'ultima 'stagione' de La casa di carta torneranno Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía) e molti altri. Per il momento non si hanno notizie ufficiali sul ritorno di Alba Flores nel ruolo di Nairobi ma è molto probabile che il suo personaggio, morto nel corso della quarta Parte, torni in alcuni flashback.

Per rimanere aggiornati sulle novità della serie spagnola di Netflix più famosa al mondo, consultate la nostra guida che racchiude tutte le anticipazioni sulla trama e sul cast e tutto quello che sappiamo su La casa di carta 5.