La casa di carta 5: Spuntano le prime foto dal set di Copenaghen (con Berlino in splendida forma)

Le riprese della quinta parte della serie Netflix sono da poco iniziate nella capitale danese: nelle prime immagini si vedono Pedro Alonso, la new entry Patrick Criado e l'interprete di Tatiana Diana Gómez.

Lo conosciamo come Berlino ma al momento è in azione a Copenaghen. Come anticipato da Netflix solo qualche giorno fa, le riprese della quinta Parte de La casa di carta sono iniziate due giorni fa nella capitale danese. Visto l'enorme successo riscosso dalla serie a livello internazionale, il set è stato subito preso d'assalto da fotografi e fan curiosi che hanno subito condiviso sul web qualche immagine rubata. Nelle prime foto trapelate si riconoscono Pedro Alonso e una delle due new entry della quinta 'stagione', Patrick Criado, a cui è stato affidato un ruolo ancora misterioso. Per le strade di Copenaghen, però, sono stati paparazzati anche Diana Gómez, l'interprete della moglie di Berlino Tatiana, e l'attore che interpreta Marsiglia Luka Peros.

La casa di carta 5 si gira a Copenaghen: Le location

In due foto (le vedete in basso) anticipate da DR.dk, il sito della televisione pubblica danese, si vedono Berlino e il personaggio di Patrick Criado a Nyhavn, l'antico porto della città famoso per le sue case con facciate variopinte, e ai giardini di Tivoli, un conosciuto parco divertimenti della capitale. Presumibilmente le scene in questione sono dei flashback che sveleranno altri dettagli della vita di Berlino prima del colpo organizzato con il Professore. Lo sceneggiatore della serie Javier Gàmez Santander in una mail inviata a DR ha così spiegato la scelta di ambientare parte della quinta stagione nella capitale danese: "Ci piace la Danimarca, e volevamo una città in grado di trasmettere uno spirito d'Europa, che fosse anche una città speciale con un suo carattere. Abbiamo esaminato diverse opzioni, ma Copenaghen ha tutto quello che stavamo cercando. Il porto con le sue case colorate e le sue navi alla banchina ci hanno convinto".

Sul set anche Tatiana e Marsiglia

Anche in altre foto apparse su Twitter e ripostate da diverse testate spagnole, si vedono Alonso e Criado mentre girano diretti dal regista della serie Jesús Colmenar. Ma non è tutto: in un video condiviso su Twitter da un fan, si intravede anche quella che sembra proprio Diana Gómez, l'attrice che interpreta Tatiana. La vediamo camminare con uno splendido dalmata mentre si dirige presumibilmente verso Berlino. Che uno dei prossimi episodi de La casa di carta sveli finalmente come è avvenuto il primo incontro della coppia? Una foto apparsa su Instagram, inoltre, mostra l'interprete di Marsiglia Luka Peros camminare tra le strade di Copenaghen.

NUEVO VÍDEO DE DIANA GÓMEZ (TATIANA) CON UN DÁLMATA EN COPENHAGUE EN EL SET DE LA CASA DE PAPEL



Parece que va a encontrarse con Berlín! Porque Pedro Alonso está en el set también!!! #lcdp5 pic.twitter.com/Q1hE61bVDU — sara 🦋 (@chaoticberlermo) August 4, 2020

MÍRENLO pic.twitter.com/bfjhgK3j8s — jos odia que onvres escriban personajes femeninos (@floresnimri) August 5, 2020

La casa di carta 5: Le anticipazioni

Naturalmente ogni dettaglio della trama di La casa di carta 5 è tenuto gelosamente sotto chiave. Nell'annunciare il prossimo capitolo come quello conclusivo, il creatore della serie Álex Pina si è limitato a dire: "Abbiamo pensato più di un anno a come far sciogliere la banda, mettere il Professore alle strette e portare alcuni personaggi in situazioni irreversibili. Il risultato è la Parte 5. La battaglia raggiunge i livelli più estremi e selvaggi, ma la stagione è quella più eccitante ed epica di sempre".