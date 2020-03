La casa di carta 4: I poster dei personaggi

News Serie TV

I nuovi episodi sono attesi in streaming su Netflix il 3 aprile.

La banda più conosciuta di Spagna sta tornando su Netflix con gli 8 nuovi episodi che usciranno il 3 aprile. Mentre l'attesa cresce sempre di più, oltre alla locandina ufficiale della Parte 4 de La casa di carta, sulle pagine social ufficiali della serie sono apparsi i poster che ritraggono tutti i personaggi che vedremo in questa stagione. Ve li proponiamo qui in basso.

La casa di carta: Il cast della Parte 4

Nei nuovi episodi de La casa di carta torneranno tutti gli interpreti già conosciuti nelle stagioni precedenti: Álvaro Morte nei panni del Professore, Úrsula Corberó in quelli di Tokyo, Itziar Ituño che sarà sempre Raquel 'Lisbona' Murillo, Miguel Herrán che sarà Rio, Jaime Lorente nei panni di Denver, Esther Acebo in quelli di Stoccolma, Darko Peric che sarà Helsinki, e le new entry della scorsa stagione Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, rispettivamente Bogotà, Marsiglia, Palermo e l'ispettrice Alicia Sierra. Tra i poster c'è anche quello di Berlino (Pedro Alonso), il che fa pensare che rivedremo il suo personaggio tramite flashback, e quello di Nairobi (Alba Flores), immortalata enigmaticamente con la mano sul petto (indizio che, sfortunatamente, non ci dice molto sulla sua sorte, rimasta appesa a un filo nel finale della terza parte della serie).

Cosa dobbiamo aspettarci dai nuovi episodi

Le premesse de La casa di carta 4 sembrano elettrizzanti. Come anticipato dal trailer ufficiale (che vedete in basso), il caos regnerà ormai sovrano e il Professore dovrà cercare di salvare la vita a tutti i membri della banda che ripongono la propria fiducia in lui. Sarà una stagione potente, che il creatore Álex Pina ha paragonato alle montagne russe. "Abbiamo cercato di rallentare il ritmo per concentrarci sulle storie dei personaggi. Nel bel mezzo del caos ci fermiamo per poi fare una discesa selvaggia nella seconda metà", ha anticipato Pina. Saranno episodi in cui troveranno largo spazio i sentimenti e le storie personali di ciascun personaggio, come ha rivelato l'interprete del Professore Álvaro Morte.