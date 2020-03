La casa di carta: Netflix rilascia il poster della Parte 4 (con un quesito)

News Serie TV

I nuovi episodi della popolare serie tv arrivano su Netflix il 3 aprile.

Manca ancora qualche settimana all'arrivo della quarta parte de La casa di carta su Netflix, previsto per il prossimo 3 aprile, ma il servizio di video in streaming sa bene come mantenere alta la curiosità dei fan che attendono impazienti i nuovi episodi. Sui profili social della piattaforma è stato diffuso il poster della parte 4 della serie dove si vedono tutti i membri della banda, compresi quelli a cui abbiamo detto addio (è il caso di Berlino che si vede in alto a destra). Ma è sul personaggio che si intravede nello spazio in alto a sinistra che Netflix vuole attirare l'attenzione degli spettatori.

La casa di carta 4: Chi è il misterioso membro della banda nel poster?

Condividendo il nuovo poster sui social, Netflix si è rivolta ai fan scrivendo: "Attenti che quello in alto a sinistra potrebbe essere Arturito". Evidentemente la banda nella nuova stagione dovrà fare i conti anche con lui, il personaggio più odiato dai fan della serie. Netflix lo sa bene e ha quindi puntato su di lui per tenere alto l'interesse. Potrebbe trattarsi, tuttavia, anche di un nuovo membro della banda che rimarrà nel mistero finché non saranno disponibili i nuovi episodi.

Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La quarta parte della serie inizia con una situazione caotica: il Professore è convinto che Lisbona sia stata uccisa, Rio e Tokyo hanno fatto saltare in aria un carro armato dell'esercito e Nairobi lotta tra la vita e la morte. La banda sta passando uno dei periodi più difficili e l'arrivo di un nemico nei suoi ranghi metterà la rapina in serio pericolo. Nel frattempo, Raquel sarà costretta dalla Sierra a collaborare con la polizia. Come si capisce dal trailer ufficiale della serie (che vedete in basso), il Professore si troverà a dover gestire il caos quando la vita di tutti i membri della banda è messa in serio pericolo.