La casa di carta 4 renderà la quarantena un po' più sopportabile, parola del Professore

Álvaro Morte dà qualche anticipazione sui nuovi episodi del drama spagnolo in arrivo su Netflix.

C'è già chi, vista l'emergenza Coronavirus che ci costringe tutti a casa, implora Netflix affinché rilasci in anticipo gli episodi della Parte 4 de La casa di carta la cui uscita è prevista per il 3 aprile. Tocca invece armarsi di pazienza ed aspettare affidandosi alla promessa che Álvaro Morte ha fatto ai fan della serie: i nuovi episodi renderanno la quarantena un po' più sopportabile. Intervistato da Huffington Post Spagna, l'interprete del Professore ha parlato del suo personaggio e ha dato qualche anticipazione sulla nuova 'stagione'.

La casa di carta 4: Trionferanno i sentimenti

Come era stato già anticipato dallo showrunner della serie Álex Pina, negli episodi della Parte 4 la serie lascerà molto più spazio ai sentimenti. Meno adrenalina e più emotività. Lo ha confermato Álvaro Morte dicendo: "Ci sarà più attenzione all'emotività, che poi è uno dei punto di forza della serie". Secondo l'attore, quindi, verrà recuperata l'essenza delle prime due stagioni, in cui si era data molta importanza alle storie personali di ciascun personaggio.

Álvaro Morte e il ruolo del Professore

A chi gli ha chiesto se teme di rimanere ingabbiato nel ruolo dell'iconico Professore, Álvaro Morte ha risposto di essere molto orgoglioso di interpretare questo personaggio e di voler continuare a lavorare ne La casa di carta. "Certo, vorrei fare anche altre cose, ma non intendo voltare le spalle al Professore. Mi ha dato tanto", ha assicurato l'attore (che, lo ricordiamo, qualche mese fa aveva messo a tacere le voci secondo cui il suo personaggio sarebbe morto nella quarta 'stagione' della serie).

Lo streaming ai tempi del Coronavirus

L'attore ha parlato anche del particolare periodo che tutto il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus (ormai anche la Spagna si trova in piena emergenza). "La gente sta attraversando la quarantena a casa, che capisco sia difficile. Molte persone hanno perso parenti e amici. L'uscita de La casa di carta potrebbe aiutare, in qualche modo, tutte quelle persone a passare una quarantena più sopportabile. Tutti noi ne saremmo orgogliosi", le sue parole. Secondo Morte la serie potrebbe addirittura far riflettere in una tale circostanza: "La casa di carta parla di ingiustizie sociali e forse, stando a casa, possiamo riflettere su questa cosa e vedere cosa funziona e cosa no in modo da poter reagire come società".