L'Arte della gioia: Presentata la serie in arrivo su Sky e NOW, tra libertà creativa e la visione di Valeria Golino

News Serie TV

Arriverà su Sky e in streaming su NOW dal 28 febbraio L'arte della gioia, la serie liberamente adattata dall'omonimo romanzo di culto di Goliarda Sapienza: l'hanno presentata il cast, la regista Valeria Golino e gli altri addetti ai lavori.

Si è parlato di femminismo e femminile, di autodeterminazione, coraggio e soprattutto di censura (quella che, forse, la Francia ha imposto alla serie visto che è uno dei pochi Paesi esteri in cui non è stata venduta) alla conferenza stampa di presentazione de L'Arte della Gioia, la nuova serie Sky Original che sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW dal prossimo 28 febbraio. Dopo il passaggio in sala in due parti la scorsa estate, la serie - un audace e viscerale trasposizione del celebre romanzo di Goliarda Sapienza - è pronta a sorprendere il pubblico con la storia di Modesta, una donna che lotta per la propria libertà e per la sua parte di gioia in una società dominata dal patriarcato. Il cast, la regista Valeria Golino e gli altri addetti ai lavori hanno presentato il titolo evidenziando la complessità e la passione che hanno accompagnato la realizzazione di questa serie, sicuramente una visione imperdibile per gli appassionati del bel cinema, quello di alto livello (perché, mai come in questo caso, è vera l'affermazione per cui cinema e serie tv hanno ormai gli stessi elevatissimi standard qualitativi e di contenuti).

L'arte della gioia, dal libro allo schermo: Una sfida coraggiosa

La trasposizione di un libro così ricco e profondo, che ha sfidato le convenzioni del tempo, non è stata affatto semplice. Come racconta Valeria Golino: "All'inizio era spaventoso trasportare la letteratura di Goliarda Sapienza sullo schermo. Il libro è molto complesso e farlo diventare una serie ci ha permesso di dare il giusto spazio alla sua profondità, un lavoro che è durato oltre due anni".

Inizialmente il progetto della regista era la realizzazione di un film, ma la decisione di trasformare la storia in una serie ha permesso di rispettare le sue complessità narrative e approfondirla a diversi livelli. "Il libro ha fatto da cavia a tutti noi," ha aggiunto Golino, "però ci abbiamo messo tutta la passione e le contraddizioni nostre personali per riuscire a fare qualcosa che fosse non solo un racconto di fatti".

Il caso Francia, dove la serie non è stata venduta

Una delle difficoltà più grandi? Cadere nell'autocensura, nella paura che un materiale così forte provochi turbamento a qualcuno, secondo gli sceneggiatori. Ma, per fortuna, questo rischio è stato evitato grazie alla grande libertà concessa da Sky. Il libro di Goliarda Sapienza, che l'autrice finì di scrivere nel 1976, inizialmente in Italia era stato censurato perché considerato troppo scabroso. Riscosse invece un notevole successo in Francia. Curiosamente, come rivelato in conferenza, per la serie sta accadendo il contrario: la Francia è uno dei pochi Paesi europei che non ha acquistato il progetto. Il motivo, secondo Valeria Bruni Tedeschi (che interpreta la Principessa Gaia), va ricercato nel forte moralismo che negli ultimi tempi ha investito i francesi. "Forse siamo più aperti senza accorgercene. Semplicemente certi aspetti non sono stati ancora regolamentati", ha aggiunto Valeria Golino.

La complessità di Modesta, tra autodeterminazione e desiderio

Il personaggio di Modesta (interpretata da Tecla Insolia), in ogni caso, è veramente affascinante. È una giovane donna che, fin dalla sua infanzia, non si piega alle regole di una società opprimente e patriarcale. La sua storia di emancipazione e desiderio di felicità si intreccia con il tema della libertà, che è stato un elemento centrale per il team di produzione. "Questa è una storia di libertà, coraggio e autodeterminazione, temi di cui c'è molto bisogno oggi," ha commentato Antonella D'Errico, Executive Vice President Content Sky Italia. "L'arte della gioia ha delle caratteristiche che la rendono profondamente cinematografica e distintive della serialità di Sky", ha aggiunto.

Il cuore pulsante della serie non sta solo nella libertà personale di Modesta, ma anche nella sua lotta per il piacere e l'affermazione del corpo femminile. Come ha sottolineato Jasmine Trinca, che interpreta Madre Leonora nella serie: "Valeria racconta il desiderio femminile come qualcosa che non solo subisce, ma si afferma. Modesta è una donna che, grazie alla sua libertà, arriva alla conoscenza, che è una forma di gioia". In questo contesto di liberazione personale, anche la sessualità diventa un atto di potere. "Il personaggio di Modesta è molto complesso e per questo è il personaggio dei sogni di ogni attore," ha commentato la giovanissima Tecla Insolia. A proposito di questo, Trinca ha aggiunto: "Madre Leonora consegna la libertà a Modesta e le dice di tornare nel mondo, perchè solo con quella fame del mondo che ha arriva a lla conoscenza. E se non è conoscenza è gioia. Valeria racconta il desiderio femminile e anche il corpo femminile, che non solo subisce ma si afferma. Non è un desiderio compiaciuto ma con-piacere".

La libertà creativa e l'importanza di non autocensurarsi

Il lavoro di adattamento della serie è stato, come raccontato dagli sceneggiatori, un cammino difficile, ma che ha portato a una rappresentazione che ha rispettato la complessità e la profondità dei personaggi. "L'adattamento del libro è stato difficile, perché dovevamo lavorare con un materiale che aveva già molti topos rischiosi. Era necessario dare profondità e nuova vita ai temi trattati," ha spiegato la sceneggiatrice Francesca Marciano.

La stessa Golino ha affrontato la sfida di rendere il personaggio di Modesta ancora più ricco di sfumature. "Nel libro Modesta non ha veri rivali, ma abbiamo deciso di introdurre dei personaggi antagonisti per aggiungere tensione alla trama e mettere Modesta di fronte a delle difficoltà," ha spiegato la regista parlando dell'aggiunta del personaggio di Rocco (Giuseppe Spata). Questa libertà creativa ha dato vita a un progetto che ha evitato l'autocensura, un meccanismo che spesso ostacola la realizzazione di storie audaci. Tecla Insolia, raccontando l'esperienza sul set, ha dichiarato: "Sapevamo di essere liberi, ma consapevoli che avevamo il filtro dello sguardo di Valeria, che rifiutava ogni volgarità. L'esperienza è stata come una bolla temporale, dove poteva succedere di tutto". Valeria Bruni Tedeschi, poi, ha fatto notare che probabilmente in Francia non solo l'erotismo o la scabrosità hanno spaventato, ma anche il fatto che racconta l'umanità nella sua complessità. "Tutti i personaggi hanno una loro complessità, anche il peggiore. Anche il mio lo è. È vecchia, è giovane, è tante cose. Era scritto così e ci sono entrata benissimo", ha detto l'attrice.

Ci sarà una seconda stagione de L'arte della gioia?

Con L'arte della gioia, Sky e NOW portano sullo schermo una storia senza compromessi, che affronta temi universali come la libertà, il desiderio e la lotta per il proprio posto nel mondo. Come ha osservato Viola Prestieri, produttrice per HT Film: "Grazie alle piattaforme, il progetto è diventato possibile. Sky è sembrata la casa perfetta per dar vita alla serie", E, mentre la seconda stagione è ancora in valutazione (come ha fatto sapere Emanuele Marchesi, Head of Content Coordination & Development Sky Studios), il team di produzione ha già dimostrato di essere pronto ad affrontare nuove sfide creative e narrative nel portare sullo schermo un racconto che celebra la libertà in tutte le sue forme, anche quelle più controverse. Come ha detto Valeria Golino: "Ho sempre rubato la mia parte di gioia, ma sempre scusandomi. Modesta, invece, non si scusa mai".

L'arte della gioia: L'arte della gioia: Il trailer ufficiale della serie Sky Original di Valeria Golino - HD

Foto: (in alto Simona Panzini, nel testo P. Ciriello)