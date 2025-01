L'arte della gioia: Il nuovo trailer ufficiale della serie di Valeria Golino, in arrivo su Sky e NOW

News Serie TV

Dopo l'anteprima mondiale alla 77esima edizione del Festival di Cannes e l'uscita anticipata al cinema, la serie tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza arriva su Sky e in streaming su NOW il prossimo 28 febbraio

Dopo l'anteprima alla 77esima edizione del Festival di Cannes e l'uscita nelle sale cinematografiche in due parti, la scorsa primavera, L'arte della gioia, la serie Sky Original diretta da Valeria Golino, è pronta a conquistare anche il piccolo schermo. Basata sul celebre e controverso romanzo postumo di Goliarda Sapienza, la serie arriverà su Sky e in streaming su NOW dal prossimo 28 febbraio. Intanto date un'occhiata al nuovo trailer ufficiale.

L'Arte della Gioia: Il nuovo trailer ufficiale della serie Sky Original di Valeria Golino - HD

L'arte della gioia: La trama della serie Sky Original

Diretta da Valeria Golino e da lei scritta insieme a e da lei scritta con Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, L'arte della gioia racconta la storia di Modesta, una ragazzina nata in Sicilia il primo gennaio del 1900 da una famiglia povera che cresce in una terra ancora più povera. È animata da un insaziabile desiderio di conoscenza, amore e libertà. Fin da giovane, si oppone alla società patriarcale che la vuole sottomessa e destinata a una vita di sacrifici. Dopo un tragico incidente che le strappa la famiglia, viene accolta in un convento dove, grazie alla sua intelligenza e determinazione, diventa la protetta della Madre Superiora Leonora. Il suo cammino la porterà alla villa dei Brandiforti, dove entrerà in contatto con la nobiltà e, attraverso la sua astuzia, guadagnerà sempre più potere. Questo suo incessante movimento di emancipazione si accompagna a un percorso di maturazione personale e sessuale, che la porta a varcare il confine tra lecito e illecito, conquistando giorno dopo giorno il suo diritto al piacere e alla gioia.

Il cast

Il romanzo di Goliarda Sapienza, rifiutato per anni dalle case editrici italiane, ha trovato successo all'estero diventando un simbolo di emancipazione e libertà. Ora, grazie all'adattamento di Valeria Golino e alla produzione Sky Studios, il suo potente messaggio viene veicolato anche da questa serie che coinvolge nel cast Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare) nel ruolo della giovane e audace Modesta. Al suo fianco, Jasmine Trinca (Fortunata), interprete di Leonora, la madre superiora del convento, Guido Caprino (1992) nei panni di Carmine, l'uomo che gestisce le terre della villa dei Brandiforti. Alma Noce (Gli anni più belli) che è la giovane Beatrice, mentre la Principessa Gaia, figura centrale della famiglia Brandiforti, ha il volto di Valeria Bruni Tedeschi (La pazza gioia). Completano il gruppo Giovanni Bagnasco, nel ruolo di Ippolito, e Giuseppe Spata, che interpreta Rocco, l'autista della famiglia.