L'amica geniale rinnovata ufficialmente per una quarta e ultima stagione

L'acclamata serie basata sui romanzi di Elena Ferrante tornerà su Rai 1 e HBO con il quarto e ultimo capitolo tratto dal romanzo che chiude la tetralogia, Storia della bambina perduta.

A poche settimane dall conclusione della terza stagione de L'amica geniale basata sul romanzo di Elena Ferrante Storia di chi fugge e di chi resta, abbiamo la conferma che ci sarà una quarta stagione basata sull'ultimo romanzo della saga, Storia della bambina perduta. I co-produttori Rai e HBO hanno ufficialmente rinnovato la serie per quella che sarà, come era prevedibile, anche l'ultima stagione.

L'amica geniale 4 ci sarà: Le anticipazioni

La quarta stagione de L'amica geniale, come le precedenti, ricalcherà abbastanza fedelmente la trama del libro di Elena Ferrante. Senza voler dare troppe anticipazioni per chi non ha ancora letto i libri, nel quarto ciclo di episodi le due protagoniste, ormai adulte all'inizio degli anni '80, si ritroveranno vicine e diventeranno nuovamente madri insieme partorendo a distanza di poche settimane l'una dall'altra. Una tragedia immane colpirà Lila e la donna non riuscirà più a essere la stessa. Intanto Elena infrangerà una promessa fatta all'amica anni prima e scriverà un racconto su di lei.

Cambi nel cast: Le nuove attrici

Le prime tre stagioni hanno visto come protagoniste Margherita Mazzucco e Gaia Girace nei ruoli centrali di Elena e Lila. Elisa Del Genio e Ludovica Nasti, invece, hanno interpretato le protagonista bambine durante la prima stagione. Come confermato dall'ultima scena della terza stagione de L'amica geniale, nei nuovi episodi sarà Alba Rohrwacher a prendere il testimone da Mazzucco per il ruolo di Elena, essendo anche la voce narrante dell'intera storia. È ancora top-secret, invece, l'attrice che interpreterà Lila adulta che deve ancora essere annunciata.

Il successo della serie

Creata da Saverio Costanzo, la serie è prodotta da Lorenzo Mieli per Fremantle Italia, The Apartment e Wildside, e da Domenico Procacci per Fandango, in associazione con Rai Fiction e HBO Entertainment. In Italia soprattutto le prime due stagioni hanno registrato ottimi risultati d'ascolto su Rai 1 sforando in alcuni casi il tetto del 30% di share; la terza, che si è conclusa il mese scorso diretta da Daniele Luchetti, non ha raggiunto sempre i numeri delle prime due, ma ha ottenuto comunque ottime recensioni. Negli Stati Uniti, Storia di chi fugge e di chi resta è attualmente in onda su HBO ed è stata accolta molto bene soprattutto da parte della critica: sulla base dei giudizi dei giornalisti d'oltreoceano, il portale aggregatore di recensioni Metacritic ha assegnato un punteggio di 96/100 alla terza stagione.