L'amica geniale 3, la spiegazione del finale: Ecco chi vede Elena nello specchio

Gli ultimi secondi della terza stagione ufficializzano il nome dell'attrice che sostituirà Margherita Mazzucco nei prossimi episodi: la nuova Lenù sarà Alba Rohrwacher.

Si è conclusa ieri sera su Rai 1 la terza stagione de L'amica geniale basata sul romanzo Storia di chi fugge e di chi resta. In questo nuovo capitolo, ambientato durante i tormentati anni '70, abbiamo visto le amiche protagoniste crescere, mettere su famiglia e fare le proprie esperienze di vita l'una lontana dall'altra: Lila (Gaia Girace) è riuscita ad emanciparsi da una situazione lavorativa difficile, alla fabbrica di salumi Soccavo, ed è tornata nel Rione inzieme a Enzo (Giovanni Buselli); Elena (Margherita Mazzucco) si è sposata con il professore Pietro Airota (Matteo Cecchi) a Firenze e ha avuto due figlie. Come anticipato sia dal regista Daniele Luchetti che dalle stesse protagoniste, questa stagione è stata l'ultima per le attrici che hanno prestato il volto a Lila e Lenù fin dalla prima stagione, Gaia Girace e Margherita Mazzucco; e proprio nel finale della terza stagione una scena poco prima dei titoli di coda ha confermato agli spettatori una notizia che era già nell'aria: sarà Alba Rohrwacher a vestire i panni di Elena Greco nella quarta e ultima stagione.

L'amica geniale 3 come finisce? La spiegazione dell'ultima scena

Negli ultimi episodi de L'amica geniale 3 Elena ha ritrovato il suo amore di sempre, Nino Sarratore (Francesco Serpico). Rientrato nella sua vita e in quella del marito proprio quando lei si era abituata all'idea di dover rinunciare a lui, Nino ha mandato in frantumi il matrimonio di Elena e Pietro. Elena ha così deciso di lasciare Pietro e di partire con Nino in Francia: nella scena finale dell'episodio 8 la vediamo insieme a lui su un aereo; quando si alza per andare in bagno e si guarda nello specchio, nel riflesso vediamo un'altra attrice: è Alba Rohrwacher, che fin dal primo episodio è stata anche la voce narrante della serie.

Alba Rohrwacher sarà Elena Greco, e Lila?

Il nome di Alba Rohrwacher per una Elena adulta circolava già da mesi e aspettavamo solo l'ufficialità. Volto di tanti film d'autore italiani e vincitrice di diversi prestigiosi riconoscimenti come David di Donatello e Nastro d'argento, Rohrwacher è anche la compagna di Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni de L'amica geniale e sceneggiatore della terza.

Rimane ancora un mistero, invece, chi sarà la prossima Lila. Gaia Girace ha salutato il suo personaggio con un commovente post su Instagram in cui ha scritto: "Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici!". I nomi che circolano in rete sono diversi: la più citata è Irene Maiorino, attrice napoletana già vista in fiction come I bastardi di Pizzofalcone, Gomorra: La serie e, più di recente, Il Commissario Ricciardi. C'è anche chi vedrebbe bene nel ruolo Cristiana Dell'Anna, attrice apprezzata soprattutto in Gomorra: La serie nel ruolo di Patrizia, oppure Luisa Ranieri. Per il momento, tuttavia, queste sono solo ipotesi.

Per conoscere tutte le novità e rimanere sempre aggiornati, potete consultare il nostro approfondimento con le anticipazioni e la trama de L'amica geniale 4 - Storia della bambina perduta.