L'amica geniale è tra le migliori Serie TV del 2020, secondo il New York Times

Il drama tratto dai romanzi di Elena Ferrante si è guadagnato un posto nella classifica di fine anno stilata dalla prestigiosa testata americana.

C'è una serie italiana nella lista delle migliori Serie TV del 2020 stilata dal New York Times e non poteva che essere L'amica geniale, il commovente drama tratto dall'omonima saga di Elena Ferrante andato in onda quest'anno con la seconda stagione, Storia del nuovo cognome, prima su Rai Uno e poi anche negli Stati Uniti, su HBO. Il critico televisivo Mike Hale la inserisce tra le migliori serie internazionali, accanto a importanti titoli quali la britannica Belgravia e la sudcoreana It’s Okay to Not Be Okay definendola "voluttuosa nelle sue emozioni".

Il successo de L'amica geniale: il giudizio del New York Times

Trasmessa da Rai Uno a febbraio e arrivata negli Stati Uniti poco più di un mese dopo, la seconda stagione de L'amica geniale ha continuato a raccontare la storia di Lila e Lenù interpretate nuovamente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco mentre si affiacciano nel mondo degli adulti e si incontrano e scontrano sullo sfondo della Napoli degli anni '60. In Italia ha attirato quasi 7 milioni di spettatori toccando spesso il 30% di share e negli Stati Uniti ha convinto i critici d'oltreoceano, che non hanno risparmiato i giudizi positivi. L'ultimo è proprio l'encomio del New York Times che l'ha accostata a Patria, serie spagnola tratta da un libro di Fernando Aramburu che racconta la storia dell'amicizia di due donne che hanno a che fare con un gruppo separatista e terrorista dei Paesi Baschi. "Sono due serie molto diverse su donne le cui amicizie sono sballottate dalle violente correnti della storia europea del XX secolo", scrive Mike Hale che definisce poi la serie "un piacevole e intelligente melodramma ben fatto". Ma il successo de L'amica geniale è ormai planetario: la serie, infatti, ha conquistato anche la Cina visto che la seconda stagione è stata venduta contemporaneamente a tre tra le più importanti piattaforme cinesi.

L'amica geniale 3: Quando esce la terza stagione?

Intanto, l'attenzione di tutti i fan è rivolta vero la terza stagione tratta dal terzo romanzo della saga, Storia di chi fugge e di chi resta. Dopo i primi episodi, la terza stagione vedrà Margherita Mazzucco e Gaia Girace passare il testimone a due misteriose nuove interpreti - più adulte - per i personaggi di Elena e Lila, mentre il mondo intorno a loro attraverserà gli anni '70. Sappiamo che le riprese sono attualmente in corso e che gli attori già noti dovrebbero tornare per qualche episodio per poi lasciare il posto ad attori più adulti ma i nomi dei nuovi interpreti sono ancora top secret. Nei nuovi episodi ci saranno novità dietro la macchina da presa: come confermato dal presidente di Fremantle e amministratore delegato di The Apartment Lorenzo Mieli, infatti, a partire dalla terza stagione al regista Saverio Costanzo subentreranno i registi Emanuele Crialese e Daniele Luchetti. Per saperne di più, potete consultare la nostra guida con le anticipazioni sulla trama e sul cast de L'amica geniale 3.