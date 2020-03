L'amica geniale 2 debutta negli Stati Uniti e incanta i critici americani

News Serie TV

Recensioni positive per la seconda stagione della serie, Storia del nuovo cognome, in onda su HBO.

Inorgoglisce eppure fa sempre uno strano effetto vedere un'opera italiana, tanto più una serie televisiva, apprezzata e lodata anche all'estero. Il caso più recente è quello della seconda stagione de L'amica geniale, Storia del nuovo cognome, (in inglese My Brilliant Friend - The Story of a New Name) che, dopo essere andata in onda in anteprima mondiale in Italia su Rai Uno, ha debuttato lunedì scorso anche negli Stati Uniti, su HBO, la rete che insieme a Rai Fiction ha co-prodotto la serie. Oltre a incontrare i gusti del pubblico americano (che, lo ricordiamo, guarda la serie rigorosamente in napoletano con i soli sottotitoli in inglese), come era accaduto già per la prima stagione, questo secondo capitolo della serie di Saverio Costanzo ha convinto i critici d'oltreoceano, che non hanno risparmiato encomi e giudizi positivi.

L'amica geniale 2: L'amica geniale 2: Nuovo Trailer Ufficiale - HD

L'amica geniale 2: Le recensioni della critica americana

Sono molte le recensioni positive della seconda stagione de L'amica geniale pubblicate dopo la messa in onda del primo episodio della serie su HBO. Diversi critici, che hanno avuto modo di vedere in anteprima l'intera stagione, si sono espressi potendo dare un parere completo. Ecco una selezione dei giudizi più significativi.

Tracy Moore di Vanity Fair USA riassume in pochissime parole gli aspetti salienti di Storia del nuovo cognome scrivendo: "La seconda stagione de L'amica geniale ritrae ancora sapientemente le dinamiche sorprendentemente contraddittorie delle amicizie femminili. Ma regala anche momenti incredibilmente drammatici, strabilianti batticuore, battiti di ciglia e colpi di scena. Ci sono tradimenti pazzeschi, delusioni che spezzano il cuore, brutali atti di violenza, serenate musicali di Gino Paoli durante i temporali e colori pastello del Mediterraneo che diventano pop durante la notte". Entertainment Weekly loda in particolar modo il cast della serie: "Bravo Costanzo che ha rimpito il cast di volti memorabili. Lo Stefano Carracci di Giovanni Amura è un egoista pieno di sé ma con un volto da bambino e una pettinatura che lo fanno sembrare il più giovane lurido vecchio del mondo. Anna Rita Vitolo infonde alla madre di Lenù una durezza che maschera a malapena il dispiacere". Inkoo Kang di Hollywood Reporter elogia la colonna sonora di Max Richter facendo notare un'evoluzione delle musiche:"La musica accompagna la crescita di Lila e Elena con arrangiamenti spartani e arpeggi sempre più serrati suggerendo l'immagine di un paio di mani protese verso l'alto nella speranza che ci sia qualcuno ad afferrarle". Caroline Framke di Variety, infine, scrive: "Attraverso gli occhi di Elena, guardiamo il mondo come lo vede lei. Proviamo la sua paura, il suo amore, la sua gioia. È questo tipo di meccanismo che rende L'amica geniale una serie lungimirante e insolitamente introspettiva che, partendo dal racconto interiore di due adolescenti, poi donne, fa immergere il pubblico in una cultura specifica che, nononstante tutto, si avverte fin troppo dolorosamente familiare".

L'amica geniale 3: Quando esce la terza stagione?

Mentre negli Stati Uniti si godono i nuovi episodi della serie, in Italia si pensa già alla terza stagione de L'amica geniale, dopo il grande successo della seconda. Secondo fonti non ufficiali, i lavori per il terzo capitolo sarebbero dovuti iniziare questa primavera, probabilmente nelle prossime settimane. L'emergenza Coronavirus, tuttavia, costringerà probabilmente anche questa produzione a ritardare casting e riprese.