L'amica geniale 4 ha una data d'uscita: Le nuove foto della stagione finale

Alla presentazione dei Palinsesti Rai 2024/2025 è stato svelato quando uscirà l'ultimo capitolo della serie basata sui romanzi di Elena Ferrante.

È ufficiale. La quarta stagione de L'amica geniale, basata sul quarto romanzo della saga di Elena Ferrante intitolato Storia della bambina perduta, debutterà prima negli Stati Uniti - su HBO - e poi in Italia. La rete via cavo americana ha annunciato che oltreoceano il capitolo finale della toccante storia d'amicizia di Elena e Lila andrà in onda dal 9 settembre. Contestualmente la Rai ha fatto sapere - durante la presentazione dei palinsesti per la stagione 2024/2025 che in madrepatria la serie arriverà da lunedì 11 novembre per cinque serate su Rai 1. Nel frattempo, sono state diffuse nuove foto nelle quali vediamo meglio il nuovo cast che, a partire da questa stagione, è subentrato agli interpreti originali: le interpreti di Elena e Lila Alba Rohrwacher e Irene Maiorino (al posto di Margherita Mazzucco e Gaia Girace) e Fabrizio Gifuni (al posto di Francesco Serpico).

L'amica geniale 4: Le anticipazioni della stagione finale

Girata tra Torino, Firenze e Napoli, la nuova stagione seguirà le due amiche, ormai adulte all'inizio degli anni '80, che dopo un periodo di separazione si troveranno nuovamente vicine. Il soggetto e le sceneggiature sono ancora di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo mentre alla regia c'è Laura Bispuri. I produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis.

La sinossi ufficiale della quarta stagione tratta da 'Storia della bambina perduta'

La trama ufficiale di questo capitolo finale, diffusa dalla Rai, recita:

Elena e Lila, amiche geniali della saga letteraria e televisiva di successo internazionale, tornano per un ultimo avvincente capitolo sulla loro età adulta. Le due protagoniste hanno ormai alle spalle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire Nino, che si è di nuovo materializzato nella sua vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendentecarriera da imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta, temuta e rispettata nel rione (cosa che la porterà tra l’altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso nuove prove che la vita pone loro davanti, scoprono in sé stesse e nell’altra nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia.