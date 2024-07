Palinsesti Rai 2024/2025, Carlo Conti, Antonella Clerici, Milly Carlucci e Stefano De Martino: tutte le novità e le conferme

Gossip TV

Oggi, venerdì 19 luglio 2024 c'è stata la conferenza stampa di presentazione dei nuovi Palinsesti Rai 2024-2025. Tutte le novità su programmi tv, fiction e conduttori di Rai1, Rai2 e Rai3: ecco cosa vedremo nella nuova stagione televisiva della tv di Stato.

I palinsesti Rai 2024-2025: tutti i programmi e le fiction

All'evento sono presenti i massimi dirigenti del servizio pubblico, tra questi il direttore generale Giampaolo Rossi e l'amministratore delegato Roberto Sergio.

La grande novità dell'Intrattenimento Prime Time di Rai 1 sarà, come annunciato, la conduzione dell'Access “Affari Tuoi”, affidata a Stefano De Martino. In onda tutti i giorni da lunedì 2 settembre.

Altra novità, in ottica sperimentale, sarà il game show “Chi può batterci?” condotto da Marco Liorni, in onda sabato 21 settembre, che sarà anche alla guida dello show di fine anno. Sarà il primo game show televisivo in cui il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare una squadra composta dai sei protagonisti del mondo della tv, dello spettacolo e dello sport in un clima all'insegna della leggerezza.

Tra le novità, approderà su Rai 1 il 46° 'Festival del Circo di Montecarlo' condotto da Serena Autieri, in onda venerdì 27 dicembre e il 2 gennaio. Per la prima volta approda su Rai 1 il Circo di Montecarlo, lo spettacolo natalizio tradizionalmente proposto su Rai 3.

A partire da settembre saranno confermati i protagonisti degli appuntamenti del venerdì e sabato saranno Carlo Conti, direttore artistico di Sanremo 2025, alla guida di 'Tale e Quale Show' e Milly Carlucci con 'Ballando con le stelle', due titoli che hanno segnato il grande successo dell'intrattenimento Rai. Accanto a loro, non mancherà la riconferma di un altro volto amatissimo dal pubblico: Antonella Clerici con il marchio che ha riscosso grande apprezzamento e consenso, 'The Voice Kids'.

Tante le conferme tra i programmi. Diciottesima edizione per 'Reazione a Catena', il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno, 'l’Eredità' con Marco Liorni in onda da domenica 3 novembre alle 18.45, 'Unomattina' conducono Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla in onda dal 9 settembre alle 8.35, 'Storie italiane' con Eleonora Daniele in onda dal 9 settembe alle 9.50, 'È sempre mezzogiorno!' con Antonella Clerici in onda dal 9 settembre alle 11.55, 'La volta buona' con Caterina Balivo in onda dal 9 settembre alle 14, 'La vita in diretta' con Alberto Matano in onda dal 9 settembe alle 17.05.

Novità al sabato con 'Sabato in diretta' con Emma D’Aquino in conduzione, in onda dal 14 settembre alle 17.00.

Dal 14 settembre alle 11.25 torna 'Origini', conducono Francesco Gasparri e Valentina Caruso. Grande spazio alle 'Linee' la Life è affidata a Elisa Isoardi e Monica Caradonna. Mara Venier, oltre a ‘Domenica In’, conduce 'Le stagioni dell’amore' in onda dal 9 novembre alle 14.00, un dating dedicato alla terza età in cui i "cacciatori di cuori" si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore.

Conferme per 'Da noi… a ruota libera' con Francesca Fialdini, 'Binario 2' con Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. C'è 'La porta magica' con la conduzione dio Andrea Delogu in onda da lunedì 7 ottobre alle 17.00. Confermati Tiberio Timperi e Anna Falchi con l’orchestra di Stefano Palatresi alla guida de 'I fatti vostri'. Riparte anche ‘Bellama’' con Pierluigi Diaco in onda dal 9 settembre alle 15.15 su Rai2.

La domenica c'è 'Citofonare Rai2' con Paola Perego e Simona Ventura in onda dal 15 settembre alle 10.15. Su Rai3 Tv Talk quest'anno vede Mia Ceran in conduzione. Ci sono anche 'La biblioteca dei sentimenti' con Greta Mauro, 'Il canto della terra' con Serena Autieri in onda il 14 e il 21 settembre alle 14.55.

Tra le novità di Rai1, Pino Insegno protagonista del nuovo programma “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”: tre amici sono in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro stessi, che hanno segnato in qualche modo la loro vita. La sfida è goliardica e non si vince nulla, ma prevede tre cattivissimi e autorevoli giurati. Il vero giudice è il pubblico in studio e da casa che decreta il vincitore.

Su Rai2, invece, Enrico Brignano porterà il suo umorismo oltre i confini italiani con “Ce lo Chiede l'Europa: alle prese con voli, bagagli e sposta-menti”, una guida insolita alla scoperta di angoli meno conosciuti delle più grandi capitali europee.

Passando alle fiction, il primo dei grandi eventi dell’autunno di Rai Fiction, diretta da Mariapia Ammirati, celebra Mike Bongiorno nell’anniversario dei settant’anni dall’inaugurazione delle trasmissioni regolari e nel centenario della nascita. 'Mike' (regia di Giuseppe Bonito) con Claudio Gioè ripercorre non solo la storia professionale e privata del re del telequiz e del medium televisivo, ma anche quella dell’evoluzione della cultura popolare italiana.

Altri due eventi nascono nel perimetro della grande letteratura. Con 'L’amica geniale Storia della bambina perduta' (regia di Laura Bispuri) si chiude l’amatissimo ciclo tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante. 'Leopardi Il poeta dell’infinito', per la regia di Sergio Rubini qui al suo debutto nella serialità televisiva, ripercorre con grande originalità l’articolata biografia del poeta italiano con una grande intensità emotiva grazie all’interpretazione di Leonardo Maltese. Continua il lavoro sugli adattamenti delle commedie di Eduardo De Filippo con 'Questi fantasmi!', un paradosso tra visione e realtà diretto da Alessandro Gassmann, che firma la sua prima regia televisiva, con Massimiliano Gallo e Anna Foglietta.

Sul fronte della serialità tra le novità 'Brennero' (regia di Davide Marengo, Giuseppe Bonito): Elena Radonicich e Matteo Martari vestono i panni di una pm di cultura tedesca e di un ispettore di origini italiane alla caccia di un mostro seriale a Bolzano. Dai romanzi di Petros Markaris, 'Kostas' (regia di Milena Cocozza), con Stefano Fresi nei panni di un ironico e instancabile commissario tra le ambiguità che generano i delitti nell’Atene dei primi anni 2000.

Un’inedita coppia anche per il legal drama 'Libera' (regia di Gianluca Mazzella): Lunetta Savino, giudice integerrimo, si unisce al criminale Matteo Martari per indagare segretamente sulla morte della figlia, avvenuta quindici anni prima. Giuseppe Battiston è 'Stucky' (regia di Valerio Attanasio), dai romanzi di Fulvio Ervas, ispettore a Treviso, fine osservatore dell’animo umano e instancabile indagatore delle dinamiche relazionali.

Nel 2025 'Belcanto' (regia di Carmine Elia) con Vittoria Puccini è la storia di una madre e delle sue due figlie che, nell’Italia di metà Ottocento, inseguono il sogno di calcare i palcoscenici dei più importanti teatri d’opera e sono pronte a tutto pur di realizzarlo. 'Carosello' (regia di Jacopo Bonvicini) racconta la trasmissione mito della Rai in onda tra la fine degli anni '50 e i '70, attraverso le vicende di una giovane coppia di professionisti della televisione interpretati da Giacomo Giorgio e Ludovica Martino. 'Fuochi d’artificio' (regia di Susanna Nicchiarelli), dal romanzo omonimo di Andrea Bouchard, è una grande storia di amicizia con protagonisti un gruppo di adolescenti. 'Il conte di Montecristo' è una nuova grande coproduzione internazionale con Sam Claflin accompagnato da un cast stellare in cui figurano Jeremy Irons nel ruolo dell’abate Faria e i nostri Lino Guanciale, Michele Riondino, Gabriella Pession e Nicolas Maupas.

Quinta stagione per 'Mare fuori' (regia di Ludovico Di Martino), un successo che ha saputo imporsi anche al di fuori della televisione generalista ottenendo numeri record su Rai Play. Torna con la terza stagione, infine, anche il sorriso vitale, generoso e positivo di Mina Settembre (regia di Tiziana Aristarco) con Serena Rossi alle prese con una nuova famiglia da creare.

Annunciate le date del prossimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti, sarà dall'11 al 15 febbraio 2024.