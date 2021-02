L'amica geniale 3 si gira a Firenze: Primo ciak a Piazza della Signoria

News Serie TV

Dopo Napoli, il capoluogo toscano fa da sfondo alla terza stagione della serie di Rai Uno, Storia di chi fugge e di chi resta.

Anche Firenze torna indietro nel tempo rivivendo la magia degli anni '70. La città d'arte sta diventando in questi giorni un set a cielo aperto mentre ospita le riprese dell'attesissima terza stagione de L'amica geniale in arrivo prossimamente su Rai Uno. Il primo ciak è stato battuto proprio questa mattina nella centralissima Piazza della Signoria. Sono tante le foto scattate nelle ultime ore sul set e già spuntate in rete, compresa una - condivisa anche dal sindaco di Firenze Dario Nardella - che immortala l'interprete di Elena "Lenù" Greco Margherita Mazzucco in abito da sposa (la vedete in basso).

L'amica geniale 3: Proseguono le riprese di Storia di chi fugge e di chi resta

Dopo la tappa obbligata delle riprese de L'amica geniale 3 a Napoli, la produzione della serie tv co-prodotta, tra gli altri, da Rai Fiction e HBO si è spostata a Firenze. Secondo Toscana Film Commission, le riprese della terza stagione (diretta da Daniele Luchetti, subentrato a Saverio Costanzo) sono iniziate ieri e proseguiranno in città fino al 20 febbraio. Come set sono stati scelti alcuni luoghi simbolo della città, come Piazza della Signoria, Piazza Santa Croce e Piazza Santissima Annunziata, insieme ad altre location private, tra cui una dimora storica sita tra via de’ Servi e Piazza Santissima Annunziata. A questa prima parte di riprese ne seguirà una seconda, a settembre, che andrà a coinvolgere di nuovo Firenze e poi la Versilia.

A Piazza della Signoria il matrimonio di Lenù e Pietro

Intanto proprio questa mattina è stata girata a Piazza della Signoria, a Palazzo Vecchio, un'importante scena che vedremo nella prossima stagione: il matrimonio tra Lenù e il professore universitario Pietro Airota, interpretato dall'attore Matteo Cecchi. In Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante i due convolano a nozze proprio nel capoluogo toscano e lì trascorrono alcuni anni della loro vita coniugale. In una delle foto condivise dal sindaco Nardella vediamo Margherita Mazzucco in abito da sposa. Nelle altre immagini si intravedono comparse e auto d'epoca che hanno riportato indietro la città agli anni '70. Anche Matteo Cecchi, su Instagram, ha condiviso una storia dove lo vediamo indossare la fede nuziale.

Quando esce la terza stagione, Storia di chi fugge e di chi resta?

Le riprese della terza stagione de L'amica geniale sono iniziate in ritardo a causa del coronavirus. Per ora, però, tutto procede secondo la nuova tabella di marcia e, dopo Napoli e Firenze, sarà il turno di Torino dove la produzione si sposterà a fine febbraio. Probabilmente i nuovi episodi arriveranno su Rai Uno verso la fine dell'anno o nei primi mesi del 2022.