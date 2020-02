L'amica geniale 2, Gaia Girace: "Mi dispiace dover lasciare il ruolo di Lila a un'altra attrice"

News Serie TV

La protagonista della Serie TV di Rai Uno ha rivelato che non sarà in tutti gli episodi della terza stagione.

Come era prevedibile, dalla prossima stagione L'amica geniale perderà molti dei volti a cui i telespettatori sono affezionati. Non è un mistero che sia previsto un recasting per trovare attori che impersonino le versioni più adulte dei personaggi dei romanzi di Elena Ferrante. L'ultimo commento a riguardo arriva da Gaia Girace, che nella serie tv di Rai Uno interpreta una delle due "amiche geniali", Raffaella 'Lila' Cerullo.

L'amica geniale: Gaia Girace sarà nella terza stagione?

Intervistata da Fanpage, la giovane attrice napoletana ha rivelato che sarà presente solo in tre episodi della terza stagione, lasciando, successivamente, il ruolo di Lila a un'altra attrice. "Mi spiace lasciare il personaggio di Lila perché ci sto lavorando da tre anni, sto crescendo con lei e mi spiace lasciarla a qualcun altro", ha detto Gaia Girace. L'interprete di Lila non ha nascosto il dispiacere: "Spero che chi prenderà il mio posto la ami almeno un centesimo di quanto la amo io. Però, voglio fare anche cose nuove". Nei progetti di Gaia Girace, infatti, c'è una carriera da attrice da coltivare. Sui ruoli che vorrebbe ricoprire è sicura di sé: "Farò delle scelte, starò attenta a selezionare bene. Tutto avverrà con il tempo e con il lavoro", ha detto.

Chi torna nella terza stagione de L'amica geniale?

Se è ormai ufficiale che ci sarà una terza stagione de L'amica geniale basata sul terzo romanzo della saga di Elena Ferrante intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, non è certo quanti e quali attori saranno sostituiti. Di certo saranno scelte due interpreti per i ruoli principali di Lila e Lenù. Lo ha confermato anche la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta che al Corriere della Sera ha anticipato: "Dovremo sceglierne due più mature. A meno che Gaia e Margherita non crescano molto in fretta" riferendosi alle attuali protagoniste. Il recasting interesserà probabilmente anche gli altri giovani attori della serie, come si intuisce dalle parole di Giovanni Amura (Stefano Carracci, il marito di Lila) che a Fanpage ha confermato il cambio generazionale anticipando: "Nei primi due episodi della prossima stagione dovrei esserci ancora, ma non è ancora ufficiale".

Chi saranno le nuove Lila e Lenù?

Fin dalla prima stagione i fan dei romanzi di Elena Ferrante si sono chiesti quali attrici interpreteranno le versioni adulte di Lila e Lenù. Stando a vecchie indiscrezioni circolanti online e a quanto annunciato da Il Mattino, a ricoprire il ruolo di Elena 'Lenù' Greco al posto di Margherita Mazzucco potrebbe essere Alba Rohrwacher. L'attrice, legata sentimentalmente al regista della serie Saverio Costanzo, è stata avvistata più volte a curiosare sul set. Sua è inoltre la voce narrante di Lenù fin dal primo episodio della serie; tutti indizi che confermerebbero il suo coinvolgimento. Su chi prenderà il posto di Gaia Girace nel ruolo di Lenù, invece, vige il massimo riserbo. In rete, però, c'è già chi ha una preferenza: la napoletana Serena Rossi.