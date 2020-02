L'amica geniale 2: Anticipazioni delle prossime puntate in onda il 24 febbraio

News Serie TV

La trama e le anticipazioni degli episodi 5 e 6 della seconda stagione dell'adattamento TV dei romanzi di Elena Ferrante.

Dopo altri due nuovi toccanti episodi andati in onda questa sera, L'amica geniale - Storia del nuovo cognome torna la settimana prossima. Gli episodi 5 e 6 della seconda stagione della Serie TV basata sull'acclamata saga di Elena Ferrante, andranno in onda lunedì prossimo, 24 febbraio. Nelle nuove puntate, ambientate negli anni '60, vedremo come si concluderà l'indimenticabile vacanza estiva a Ischia delle due protagoniste e le conseguenze che Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) dovranno affrontare dopo le incomprensioni nate durante il soggiorno nell'isola campana. Ma cosa succederà nei prossimi episodi in onda lunedì 24 febbraio su Rai Uno?

L'amica geniale 2 - Storia del nuovo cognome: Il riassunto delle puntate precedenti

Nei primi quattro episodi della seconda stagione de L'amica geniale sono andati in scena gli alti e i bassi della singolare amicizia tra Lila e Lenù. Una volta cresciute, le due protagoniste si sono rese conto di essere destinate a un futuro diverso. Sono state ancora confidenti e inseparabili compagne ma hanno capito che le loro aspettative sono radicalmente diverse. L'indole fumantina di Lila ha permesso alla ragazza di farsi valere nella nuova salumeria dei Carracci tanto da ottenere dal marito il permesso di accompagnare Elena a una festa elegante. Elena, dal canto suo, ha accettato di andare in villeggiatura a Ischia con Lila e Pinuccia solo perché sapeva di trovare sull'isola Nino Sarratore. Una volta arrivate a destinazione, però, le cose non sono andate come Elena sperava.

Le anticipazioni degli episodi 5 e 6

Episodio 5 - Il tradimento

Destabilizzata dai suoi stessi sentimenti, Pinuccia decide di andar via da Ischia per riprendere il suo posto accanto a Rino, mentre Lila sceglie di abbandonarsi al turbine di emozioni fino ad ora sconosciute. Elena intanto, sopraffatta dal carisma di Lila ed indifferente alla corte di Bruno, l'amico di Nino, si ritrova a custodire un segreto ben più grande e oscuro di quello della sua amica.

Episodio 6 - La rabbia

Dopo l'estate a Ischia, qualcosa è cambiato. Elena e Lila non si sono più viste da allora, ma quando Elena viene a sapere che l'amica ha lasciato la salumeria per andare a lavorare al negozio di scarpe in centro, decide di andare a salutarla e la ritrova ancora invischiata nella sua storia con Nino.

L'appuntamento con le prossime puntate de L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, gli episodi 5 e 6, è per lunedì 24 febbraio su Rai Uno alle 21:25.