Kung Fu e The Winchesters cancellate da The CW

Sale a the il numero di serie tv cancellate dalla rete americana. Si aggiungono a Walker: Independence.

I nuovi proprietari di The CW hanno mantenuto la parola e avviato quell'epurazione che entro l'autunno darà un volto quasi completamente nuovo alla più giovane delle reti broadcast americane. Kung Fu, remake al femminile dell'omonimo drama d'azione degli anni '70, e The Winchesters, spin-off prequel del drama soprannaturale di successo Supernatural, sono le ultime ad essersi aggiunte loro malgrado alla lista delle serie tv cancellate, rispettivamente dopo tre e una stagione.

"Mentre re-immaginiamo la nuova CW, abbiamo dovuto prendere alcune decisioni difficili", ha dichiarato la rete in una nota. "Ringraziamo i nostri partner a Warner Bros. e il cast e i team creativi di Kung Fu e The Winchesters per tutto il loro duro lavoro, la loro creatività e la loro dedizione".

Kung Fu e The Winchesters cancellate: Le reazioni

Queste cancellazioni si aggiungono a quella di Walker: Independence, mentre Nancy Drew, Riverdale, Stargirl e The Flash si sono concluse o stanno per farlo. Ancora incerte invece le sorti di All American: Homecoming, Gotham Knights e Superman & Lois, con l'amministratore delegato di Nexstar Media Group che a novembre aveva detto che "Potrebbero esserci un paio di serie che si stanno distinguendo che potremmo voler mantenere per la prossima stagione", riferendosi probabilmente alle rinnovate All American e Walker.

"È stato un onore lavorare con questo gruppo di persone", ha scritto su Instagram la protagonista di Kung Fu Olivia Liang dopo l'annuncio della cancellazione. "Abbiamo realizzato tre stagioni memorabili. Con il primo cast prevalentemente asiatico in un drama della tv broadcast. Con la prima showrunner donna asiatico-americana. Non ho abbastanza parole per esprimere la mia gratitudine ai miei showrunner, ai miei sceneggiatori, al mio cast, alla mia squadra di stuntman, alla mia straordinaria troupe... vi amo tutti. Ho davvero vinto alla lotteria. Sono tutte le persone più gentili, intelligenti, divertenti e laboriose del settore. Sono davvero, davvero, davvero orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto. Grazie a tutti coloro che ci hanno invitato nelle loro case e hanno guardato il nostro piccolo show. Arrivederci Kung Fu, la serie che ha cambiato la mia vita per sempre. Ti voglio bene, Nicky Shen".

Jensen Ackles, che era il protagonista di Supernatural e ha prodotto e narrato The Winchesters, ha preso in mano il suo profilo Twitter per incoraggiare i fan ad alzare la voce nel disperato tentativo di salvare lo spin-off. "Sembra che abbiamo del lavoro da fare. #SaveTheWinchesters", ha scritto. Secondo Deadline, anche lo studio di produzione dietro la serie, Warner Bros. Television, vuole essere della partita e farà attivamente la propria parte per trovarle una nuova casa.