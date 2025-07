Julian McMahon è morto: L'attore di Nip/Tuck e Streghe aveva 56 anni

News Serie TV

Il protagonista di Nip/Tuck Julian McMahon, famoso anche per i suoi trascorsi in Streghe e FBI: Most Wanted, è morto lo scorso 2 luglio dopo una battaglia contro il cancro. Ricordiamo la sua carriera.

Uno degli attori più amati e affascinanti della tv americana ci ha lasciato: Julian McMahon, famoso per i suoi ruoli nelle serie di successo Nip/Tuck, Streghe e la più recente FBI: Most Wanted, nonché nei precedenti film sui Fantastici 4, è morto lo scorso 2 luglio dopo una battaglia contro il cancro che aveva tenuto privata. Aveva appena 56 anni.

La carriera di Julian McMahon: Il ricordo

La notizia della scomparsa di McMahon è stata confermata da sua moglie Kelly McMahon attraverso il seguente comunicato: “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. Julian amava la vita. Amava la sua famiglia. Amava i suoi amici. Amava il suo lavoro e amava i suoi fan. Il suo desiderio più profondo era portare gioia in quante più vite possibile. Chiediamo il vostro sostegno in questo momento per permettere alla nostra famiglia di elaborare il lutto in privato. E auguriamo a tutti coloro a cui Julian ha portato gioia di continuare a trovare gioia nella vita. Siamo grati per i ricordi”.

McMahon aveva cominciato la sua carriera di attore nel 1989 con un ruolo nella soap opera australiana di breve durata The Power, the Passion, seguita dalla partecipazione all'analoga Home and Away. Fu un'altra soap, Another World (in Italia conosciuta con il titolo Destini), a portarlo sulla tv americana nel 1993. Il primo ruolo importante in uno show di prima serata arrivò tre anni dopo, nel poliziesco di NBC Profiler - Intuizioni mortali, nei panni del detective John Grant. Il ruolo che lo ha fatto amare di più dal pubblico, quello dell'ibrido demone-umano Cole Turner nel drama soprannaturale di enorme successo Streghe, arrivò all'inizio del nuovo millennio. Lo interpretò per tre stagioni e oltre 40 episodi. L'affermazione definitiva arrivò nello stesso periodo di Streghe grazie al ruolo del chirurgo plastico egoista e donnaiolo Christian Troy nella singolare creazione di Ryan Murphy Nip/Tuck. Per questo ruolo McMahon fu candidato a diversi premi, tra cui il Golden Globe come miglior attore in un drama.

Nip/Tuck durò sei stagioni e, dopo la sua conclusione, McMahon preferì dedicarsi per un po' al cinema, con ruoli in RED, Il potere dei soldi e Qualcosa di buono. Al cinema, il suo ruolo più famoso rimane il Dottor Destino nel film di fantascienza del 2005 I Fantastici 4, villain che aveva ripreso nel sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer. I fan della Marvel lo avevano ritrovato con un ruolo diverso in Runaways, mentre nel 2020 CBS lo aveva voluto nel procedurale FBI: Most Wanted, spin-off di FBI. Interpretò il capo della Fugitive Task Force Jess LaCroix nelle prime tre stagioni, cedendo poi il posto al Remy Scott di Dylan McDermott. Nell'ultimissimo periodo, McMahon si era affacciano a Netflix con un ruolo nel mystery dramedy di breve durata di Shonda Rhimes The Residence, nel quale si era riallacciato alle proprie origini interpretando il Primo Ministro australiano, incarico che suo padre, Billy McMahon, aveva realmente ricoperto all'inizio degli anni '70.