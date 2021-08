Intervista col vampiro: Sam Reid sarà Lestat de Lioncourt nella serie tv di AMC

News Serie TV

L'attore australiano ha firmato per il ruolo da protagonista nel nuovo adattamento del popolare romanzo di Anne Rice.

Sarà Sam Reid a raccogliere il testimone da Tom Cruise nel nuovo adattamento tv di Intervista col vampiro ordinato dalla rete via cavo americana AMC e in arrivo nel 2022. L'attore australiano interpreterà il vampiro Lestat de Lioncourt nella serie tv che arriverà quasi 30 anni dopo il più famoso film tratto dallo stesso romanzo di Anne Rice nel quale, invece, a interpretare i protagonisti c'erano Cruise e Brad Pitt.

Intervista col vampiro: Tutto quello che sappiamo sulla serie tv di AMC

La serie, ordinata ufficialmente lo scorso giugno, ricalca la trama del romanzo e mette al centro della storia il vampiro Louis de Pointe du Lac mentre racconta la storia della sua vita a un giornalista, soffermandosi su come è stato trasformato in un vampiro e come ha avuto per mentore Lestat de Lioncourt. Intervista col vampiro, della quale AMC ha ordinato una prima stagione di 8 episodi, potrebbe essere solo la prima opera di Anne Rice ad essere adattata dalla rete in una serie tv visto che AMC Networks ha acquisito i diritti di ben 18 opere di Rice - inclusi i romanzi delle saghe Cronache dei vampiri e Streghe Mayfair - e ha intenzione di esplorarne l'universo in modo approfondito. Rolin Jones sarà autore, showrunner e produttore esecutivo insieem a Mark Johnson, Christopher Rice e alla stessa autrice Anne Rice. Alan Taylor dirigerà i primi due episodi e lavorerà anche lui come produttore esecutivo.

Sam Reid, visto in diverse serie tv australiane come The Newsreader, Prime Suspect 1973 e anche in The Astronaut Wives Club, sarà il terzo attore a prestare il volto al personaggio di Lestat de Lioncourt dopo Tom Cruise nell'omonimo film del 1994 e Stuart Townsend nel film del 2002 La regina dei dannati.