Inside Out, la serie tv è pronta: Ecco quando arriverà su Disney+

Pete Docter di Pixar Animation Studios rivela i primi dettagli dell'attesa serie animata.

Non solo Inside Out avrà una serie tv spin-off, questa arriverà sugli schermi relativamente presto. Ora nelle sale cinematografiche con un sequel campione d'incassi, l'amato film d'animazione Disney Pixar espanderà il proprio universo di emozioni con un adattamento televisivo per il servizio streaming Disney+. Una novità che il direttore creativo di Pixar Animation Studios Pete Docter ha rivelato essere già pronta.

Inside Out: La serie tv presto su Disney+

"Abbiamo finito. Uscirà la prossima primavera. Non sono sicuro che ci sia [già] una data di uscita precisa", ha rivelato Docter in un'intervista con Entertainment Weekly. "Ricordate che, nel primo film, siamo andati alla Cineproduzione Sogni per vedere come vengono realizzati i sogni di Riley? [La serie] spiega in parte perché sono così strani. Abbiamo continuato l'esplorazione del potere dei sogni e del modo in cui ci influenzano anche nella nostra vita da svegli. Quindi è piuttosto bello".

Premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui l'Oscar al miglior film d'animazione, Inside Out racconta la storia di Riley, una ragazzina le cui emozioni - gioia, paura, rabbia, disgusto e tristezza - sono in conflitto su come affrontare i problemi legati al suo trasferimento in una nuova città con la sua famiglia. Il sequel Inside Out 2, in Italia nelle sale da ieri, segue una Riley adolescente affrontare una serie di nuove emozioni - tra cui ansia, invidia, imbarazzo e noia - quando inizia il liceo. Il nuovo film ha avuto una partenza record al boxoffice mondiale, incassando quasi 300 milioni di dollari nel primo weekend.