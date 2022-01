Incastrati 2, la seconda stagione della serie di Ficarra e Picone per Netflix ci sarà? La risposta dei comici siciliani

News Serie TV

La crime comedy diretta e interpretata dal duo comico famoso per film come il 7 e l'8 e La matassa è tra i contenuti più visti in streaming nelle ultime ore: ci saranno nuovi episodi? Ecco cosa sappiamo.

Incastrati, la prima serie di Ficarra e Picone per Netflix, sembra essere già un successo. Arrivata lo scorso 1° gennaio, la comedy - che racconta un insolito caso di omicidio in cui si ritrovano coinvolti due ignari tecnici interpretati proprio da Salvo Ficarra e Valentino Picone - in Italia è balzata immediatamente al primo posto nella Top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma di video in streaming superando l'attesissima quarta stagione di Cobra Kai. Il formato della serie - 6 episodi da 30 minuti l'uno - si presta facilmente a una maratona, quindi molti utenti hanno già visto la prima stagione e si sono chiesti inevitabilmente se ce ne sarà una seconda. Una domanda più che lecita, visto che Incastrati è stata costruita con un finale decisamente aperto. Cosa hanno detto al riguardo Ficarra e Picone e cosa sappiamo già da adesso? Abbiamo cercato di mettere ordine.

Incastrati 2 ci sarà? Cosa hanno detto Ficarra e Picone

Intervistati proprio da noi di Comingsoon.it in occasione dell'uscita di Incastrati, Ficarra e Picone hanno abilmente schivato la domanda su un'ipotetica seconda stagione della serie scherzandoci su. "Il soggetto della seconda serie ce l'avete già nel portafogli?", abbiamo chiesto. "La seconda no, stiamo scrivendo la terza. Anzi se tu hai il soggetto della seconda ce lo dai così noi facciamo la seconda stagione", hanno risposto ironicamente i due attori. Guardate qui sotto la nostra intervista.

Ficarra e Picone : Incastrati: Incastrati: la nostra intervista esclusiva a Ficarra e Picone per la serie Netflix - HD

Tutto fa pensare, visto il finale aperto e l'ottima accoglienza riservata alla serie da parte di pubblico e critica, che una seconda stagione di Incastrati sia già in cantiere. Ma per il momento né gli autori né Netflix l'hanno confermata. Come sappiamo, solitamente il servizio di video in streaming aspetta di valutare i numeri di una serie a 28 giorni dall'uscita prima di prendere una decisione sul rinnovo o sulla cancellazione. Per avere l'ufficialità, quindi, dovremo aspettare almeno qualche settimana.

Incastrati? Quando esce la seconda stagione?

Se la serie venisse rinnovata, comunque, non sappiamo ancora quando uscirebbe la seconda stagione. Tutto dipende anche dagli impegni futuri di Ficarra e Picone che certamente, oltre a lavorare sulla comedy, non tralasciano il cinema, la tv e il teatro. Conoscendo i consueti tempi di Netflix, potremmo dover aspettare anche un anno e quindi vedere i nuovi episodi di Incastrati a dicembre 2022 o a gennaio 2023.

Il cast: Chi tornerà?

Allo stesso modo, è difficile fare una previsione sul cast Incastrati 2. Oltre a Salvo Ficarra e a Valentino Picone, con molta probabilità rivedremmo Tony Sperandeo, interprete di Tonino "Cosa inutile" e protagonista del colpo di scena finale che ha chiuso la prima stagione. Se consideriamo che molti misteri devono ancora essere svelati, inclusa l'identità del vero assassino di Alberto Gambino, potremmo conoscere nuovi personaggi. Il resto del cast potrebbe essere riconfermato: ritroveremmo quindi anche Marianna di Martino (Agata), Anna Favella (Ester), Filippo Luna (Lo Russo), Sergio Friscia (Sergione), Leo Gullotta (procuratore Nicolosi), Domenico Centamore (Don Lorenzo "Primo Sale"), Mary Cipolla (mamma Antonietta) e tutti gli altri protagonisti.