Il Trono di Spade: Trailer e foto dell'episodio finale

La fine è arriva. Una delle serie più imponenti nella storia della televisione, la più premiata e seguita negli Stati Uniti e nel mondo, mette il punto a otto stagioni di battaglie, spargimenti di sangue, alleanze, matrimoni, tradimenti, profezie, segreti e relazioni spesso disfunzionali vissuti e perpetrati in nome in un trono. Il Trono di Spade. La serie fantasy creata da David Benioff e D.B. Weiss basandosi sui romanzi di George R. R. Martin volge al termine con il 73esimo episodio, il sesto dell'ottava stagione, in onda domenica 16 maggio su HBO negli Stati Uniti e lunedì 17 maggio alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:45 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV in Italia (con la versione originale sottotitolata). Il trailer e le poche foto promozionali diffusi dalla rete americana danno l'opportunità, l'unica prima del grande evento, di spiare e fare le ultime teorie su ciò che la storia e i personaggi stanno per compiere.

Tutto, o molto del tutto, si risolverà nel giro di 80 minuti. La clip ritrae alcuni dei momenti immediatamente successivi alla distruzione di Approdo del Re, messa in atto da una Daenerys (Emilia Clarke) arrivata al punto in cui l'ira diventa pazzia. Nessuno sembra avere qualcosa da dire, anche se le espressioni dei pochi sopravvissuti parlano meglio di qualunque parola. Cosa turba Tyrion (Peter Dinklage) e Arya (Maisie Williams)? Forse la Regina delle Ceneri ha ancora un compito per il suo immenso esercito?