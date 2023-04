Il Trono di Spade: I fan pensano in grande e hanno già in mente questo attore per il ruolo di Aegon Il Conquistatore

News Serie TV

Dopo la notizia dello sviluppo di un nuovo spin-off prequel di Game of Thrones, gli appassionati fanno già partire il fanta-casting: vogliono Henry Cavill a Westeros.

Finirà che, prima o poi, Henry Cavill firmerà davvero quel contratto che gli aprirà le porte di Westeros, il Continente dove si svolgono le vicende narrate da George R.R. Martin ne Le Cronache del ghiaccio e del fuoco e negli altri libri su cui sono basate le serie Il Trono di Spade e House of the Dragon. Da anni i fan dei libri e delle serie spingono affinché l'attore di The Witcher ricopra un ruolo nell'universo televisivo di Game of Thrones e ora, più che mai, sembra arrivato il momento giusto. O almeno è quello che sperano.

Il Trono di Spade: E se Henry Cavill fosse il protagonista dello spin-off su Aegon?

È notizia di qualche ora fa che HBO starebbe sviluppano un secondo spin-off prequel de Il Trono di Spade dopo House of the Dragon e che questo sarebbe incentrato sul leggendario Aegon I Targaryen, fondatore della dinastia Targaryen detto Il Consquistatore. Insieme alle sue mogli-sorelle Visenya e Rhaenys Aegon conquistò tutta Westeros, ad eccezione di Dorne, circa 300 anni prima delle vicende raccontate in GOT e fu il primo re a sedersi sul Trono di Spade.

they better get Henry Cavill for this, Henry was born to play Aegon I https://t.co/KVTnSp8Svw pic.twitter.com/dFZUgSO2Po — deserted scope DMs NA 📝⚰️ (@DesertedScope) April 3, 2023

Should Henry Cavill play Aegon I Targaryen in the GAME OF THRONES prequel about the conquest of Westeros? pic.twitter.com/N55cvXfVV8 — BLURAYANGEL 🦇 (@blurayangel) April 3, 2023

I fan hanno allora rilanciato la proposta chiedendo sui social di considerare Henry Cavill come interprete di Aegon. Visto il suo addio a The Witcher dopo la terza stagione e il passo indietro rispetto ai suoi impegni nel nuovo DC Universe di James Gunn, l'attore sarebbe infatti abbastanza libero (sebbene impegnato a sviluppare una serie basata sul franchise Warhammer 40.000). "Henry è nato per interpretare Aegon I", scrive qualcuno su Twitter dove fioccano anche le immagini fan art che immaginano un biondissimo Cavill nei panni del primo re Targaryen. Da parte sua, Cavill in passato non ha disdegnato l'idea. Ospite del podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused, l'attore qualche mese fa ha dichiarato: "Penso che sarebbe bello andare a Westeros, davvero. Non credo che ci sia posto per me lì dentro, però". Mai dire mai, aggiungiamo noi.