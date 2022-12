Henry Cavill torna in The Witcher? Nel suo futuro ci sarebbe una serie molto più ambiziosa

News Serie TV

Secondo indiscrezioni, l'ormai ex Uomo d'acciaio sarebbe già legato a un nuovo progetto di Amazon, una serie basata sul famoso wargame di miniature Warhammer 40.000.

Settimana decisamente intensa per Henry Cavill. L'attore ha recentemente appeso al chiodo il suo mantello di Superman dopo che Warner Bros. ha annunciato di voler andare in una direzione diversa seguendo le direttive dei capi dei progetti DC James Gunn e Peter Safran. Una decisione giudicata scioccante da molti fan che, a questo punto, sperano che faccia un passo indietro tornando in The Witcher, dove a partire dalla quarta stagione sarà sostituito da Liam Hemsworth. A quanto pare, però, nel futuro dell'attore - un nerd fatto e finito - ci sarebbe un'altra serie piuttosto ambiziosa. Secondo The Hollywood Reporter, l'ex Uomo d'acciaio sarebbe legato, come protagonista e produttore esecutivo, a una potenziale serie basata sul popolare wargame fantasy di miniature Warhammer 40.000 che sarebbe in sviluppo a Prime Video.

Cos'è Warhammer 40.000? La nuova potenziale serie di Henry Cavill

Warhammer 40.000 è un epico gioco di guerra simile a un Dungeons & Dragons, con dadi e mini figure che i giocatori possono posizionare e spostare su un campo di battaglia o un mondo costruito su modello. Il gioco immagina un mondo in cui gli umani combattono contro alieni ostili e mostri soprannaturali. La prima edizione del gioco ha debuttato nel 1987, e da allora la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente stregando anche lo stesso Henry Cavill.

L'attore, infatti, è notoriamente fan di Warhammer 40.000. Durante il lockdown, oltre a smantellare e costruire computer, Cavill si è divertito a dipingere le miniature del gioco definendo questa sua passione un suo "hobby da quasi tutta la vita". Stando alle prime indiscrezioni, gli Amazon Studios sarebbero nelle fasi finali delle trattative per aggiudicarsi i diritti sul gioco prodotto da Games Workshop e trasformarlo così in una serie tv. Al momento non ci sono sceneggiatori o showrunner legati al progetto ma è coinvolta la casa di produzione Vertigo Entertainment. Immaginiamo che non ci sia voluto molto a convincere Henry Cavill a salire a bordo.

Superman, un nuovo film in arrivo confermato ma senza Henry Cavill Leggi anche

The Witcher: L'addio è definitivo?

Purtroppo rimarranno delusi i fan di The Witcher. Diverse autorevoli fonti americane, tra cui TVLine e Deadline, assicurano che Cavill non prevede di riprendere il ruolo di Geralt di Rivia nella serie fantasy di Netflix. I piani per la quarta stagione, secondo quanto riportato da TVLine, non saranno influenzati dall'addio a Superman dell'attore. Tanto più perché, pare, il suo addio a The Witcher non fosse legato esclusivamente ai suoi presunti impegni nel DC Universe, ma rientrasse in un'operazione di recasting a lungo meditata dai produttori della serie.

Ora sappiamo, però, che il nostro witcher preferito non resterà a lungo lontano dal piccolo schermo visto che lo attenderebbe un'altra potenzialmente grande serie fantasy. Non ci resta che aspettare per sapere di più.