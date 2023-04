Il Trono di Spade, in pre-sviluppo un nuovo spin-off prequel: Ecco chi sarà il protagonista

News Serie TV

Se confermato, sarebbe il secondo prequel di Game of Thrones dopo il recente House of the Dragon.

Un altro spin-off prequel della serie fantasy Il Trono di Spade è in pre-sviluppo alla rete americana HBO. Lo riporta l'autorevole Variety, aggiungendo che la potenziale nuova serie segue la linea di House of the Dragon, primo spin-off di enorme successo in onda alla fine della scorsa estate, raccontando una storia precedente alle Cronache del ghiaccio e del fuoco legata ancora una volta alla dinastia Targaryen.

Il Trono di Spade: Il protagonista del secondo spin-off prequel

Il progetto è alle primissime fasi e al momento non è stato identificato uno o più sceneggiatori cui affidare lo sviluppo vero e proprio della serie, la quale è tenuta in grande considerazione a HBO, evidentemente alla luce degli ottimi risultati ottenuti con House of the Dragon. Le fonti affermano inoltre che lo stesso potrebbe distinguersi dai suoi predecessori per una caratteristica in particolare: la rete e lo studio Warner Bros. Discovery vorrebbero produrre un lungometraggio che potrebbe portare poi all'ordine della serie. Tuttavia, i piani sono in evoluzione e una strategia precisa non è stata ancora decisa.

E ora veniamo al succo della questione: Il protagonista del nuovo spin-off prequel. La storia ruoterà attorno alla conquista di Westeros da parte di Aegon I Targaryen. Di come lui e le sue mogli-sorelle, Visenya e Rhaenys, usarono il loro esercito e i loro tre draghi per conquistare i regni di Westeros ad eccezione di Dorne. Aegon I è stato il primo re di Westeros, il primo a sedersi sul Trono di Spade e il fondatore della dinastia Targaryen. Questi eventi hanno avuto luogo circa 300 anni prima delle storie raccontare in Game of Thrones e poco più di un secolo prima di quelle che dallo scorso anno stanno prendendo forma in House of the Dragon.

Gli altri spin-off in sviluppo

Dopo la conclusione de Il Trono di Spade nel 2019, HBO ha avviato lo sviluppo di diversi spin-off ambientati prima e dopo la serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin. Al momento, House of the Dragon è il solo a essere arrivato sul piccolo schermo, guadagnandosi rapidamente il rinnovo per una seconda stagione. Un altro, incentrato sugli eventi che portarono alla terribile Lunga Notte, prima dei Targaryen e dei loro draghi, è stato cancellato dopo la produzione dell'episodio pilota, il cui cast includeva Naomi Watts. Si stanno valutando anche più spin-off animati, uno dei quali ambientato in un territorio mai visto nella serie originale: l'Impero dorato di Yi Ti.

Nell'ultimo periodo hanno fatto il giro del web alcuni report secondo i quali la star Kit Harington sta lavorando a un sequel incentrato sul suo amato personaggio, Jon Snow. Si è parlato inoltre di 10.000 Ships, prequel sulla principessa guerriera Nymeria, un'antenata di Casa Martell che conquistò e governò Dorne; 9 Voyages, incentrata sui viaggi di Lord Corlys Velaryon; e Tales of Dunk and Egg, incentrata sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V di Casa Targaryen. Cestinata invece l'idea di una serie ambientata a Fondo delle Pulci, il quartiere più povero di Approdo del Re.