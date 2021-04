Il Trono di Spade: HBO si prepara a festeggiare il decimo anniversario della serie, ecco come

News Serie TV

Eventi, sorprese, incontri virtuali e, ovviamente, una "MaraThrone" per raccogliere fondi destinati a enti di beneficenza: così saranno celebrati i dieci anni della serie cult tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Il prossimo 17 aprile non prendete impegni perché c'è un anniversario importante da festeggiare. Esattamente il 17 aprile del 2011, infatti, andava in onda su HBO il primo episodio de Il Trono di Spade, la serie tratta da Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin destinata a segnare un punto di svolta nel racconto delle storie fantasy in tv. In occasione del decimo anniversario, già ribattezzato The Iron Anniversary, HBO organizza un mese di celebrazioni in attesa, lo ricordiamo, del primo spin-off della serie, House of the Dragon, che dovrebbe arrivare il prossimo anno. Per l'intero mese di aprile la rete via cavo americana ha in serbo alcuni eventi per i telespettatori d'oltreoceano a cui anche noi italiani potremo dare una sbirciatina.

10 anni de Il Trono di Spade: Tutte le iniziative di HBO

Si inizia oggi, ovviamente, con una "MaraThrone" cioè una maratona di tutti gli episodi de Il Trono di Spade resi disponibili sia su un canale dedicato che, anche in speciali collezioni di episodi, sul servizio di video in streaming HBO Max. I fan italiani, invece, possono riguardare interamente la serie trovando tutte le stagioni su Sky e in streaming su NOW. Sui canali social ufficiali di HBO, inoltre, verranno pubblicati contenuti esclusivi e, nelle successive due settimane, alcuni membri del cast incontreranno i fan per una buona causa: contestualmente, infatti, si raccoglieranno fondi per alcuni enti di beneficenza come Women for Women International, World Central Kitchen, UNICEF e The Trevor Project.

I regali a tema Game of Thrones

Solo in America (purtroppo) HBO regalerà inoltre degli speciali cadeau alle coppie che hanno celebrato un matrimonio a tema Westeros (e negli Stati Uniti non sono poche): da speciali bottiglie di vino con marchio Game of Thrones a calici personalizzati, a torte con gli stemmi delle casate della serie realizzate in collaborazione con pasticceri locali di diverse località degli Stati Uniti. Dei kit a tema, inoltre, saranno inviati a influencer e ad alcuni fan più fedeli della serie.

Il fenomeno Il Trono di Spade

Da quel 17 aprile 2011 Il Trono di Spade si è affermata rapidamente come fenomeno televisivo globale. Con i suoi 73 episodi e le sue 8 stagioni trasmesse simultaneamente in ben 173 Paesi del mondo, la serie fantasy ha immediatamente ottenuto vasti consensi da parte del pubblico e dalla critica e ha registrato negli anni numeri record risultando poi una delle serie televisive drammatiche più premiate di sempre (sono 59 solo i premi Emmy che può vantare). Un successo enorme sul quale, però, pesa un macigno gigantesco: il finale che, andato in onda ormai quasi due anni, ha deluso le aspettative di migliaia di fan (che ancora sperano in una conclusione alternativa, offerta dall'autore dei libri George R.R. Martin). Intanto, però, oltre che sullo spin-off ufficialmente ordinato House of the Dragon, HBO è al lavoro su almeno altre tre potenziali serie tv prequel ambientate nell'universo creato da Martin: il franchise, la rete lo sa bene, è ricco di spunti che sarebbe un peccato non sfruttare.