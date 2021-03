Il Trono di Spade: HBO prende in considerazione altri tre spin-off prequel

News Serie TV

La rete via cavo starebbe sviluppando altre idee per nuove serie tv ambientate nel ricco mondo creato da George R.R. Martin.

HBO vuole sfruttare al meglio il franchise de Il Trono di Spade (nonostante o forse proprio in virtù della delusione dei fan dopo il finale della serie, viene da pensare). Deadline riporta che la rete via cavo starebbe sviluppando altre tre serie spin-off ambientate nell'universo creato dallo scrittore George R.R. Martin. La notizia è in linea con quanto dichiarato il mese scorso dal capo dei conenuti di HBO Casey Bloys il quale aveva fatto intendere che la rete avrebbe profuso sforzi per trovare nuove storie "che valesse la pena raccontare". Ma di quali storie stiamo parlando?

L'universo de Il Trono di Spade si espande? Ecco cosa bolle in pentola

La prima idea - che secondo Deadline si troverebbe già in una fase di sviluppo avanzata - si intitolerebbe 9 Voyages e sarebbe una serie incentrata su Lord Corlys Velaryon, noto anche come Serpente di Mare, un leggendario navigatore di Westeros. Curiosamente questo personaggio apparirà anche nello spin-off House of the Dragon (l'unico spin-off de Il Trono di Spade già confermato e in arrivo nel 2022) con il volto di Steve Toussaint. A bordo di questo progetto ci sarebbe un team creativo che include Bruno Heller (il creatore di serie importanti come Roma di HBO e The Mentalist). Il secondo progetto sarebbe una serie ambientata a Fondo delle Pulci, il quartiere più povero di Approdo del Re dove ne Il Trono di Spade Arya Stark si rifugia dopo essere fuggita dalla Fortezza Rossa; in questa serie potrebbero apparire i personaggi di Ser Davos (Liam Cunningham) e Gendry, il figlio bastardo di Re Robert interpretato da Joe Dempsie. Un terzo progetto, intitolato provvisoriamente 10.000 Ships, si concentrerebbe sul viaggio compiuto con 10.000 navi dalla principessa Nymeria, un'antenata della casa Martell che conquistò e governò Dorne mille anni prima dei fatti narrati ne Il Trono di Spade.

Gli altri progetti già in sviluppo

Questi tre potenziali spin-off si aggiungono a quelli dei quali avevamo già notizia vale a dire Tales of Dunk and Egg, uno spin-off incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, avvenute circa novant'anni prima delle Cronache del giacchio e del fuoco, e una serie animata per HBO Max. L'unica serie certa, al momento, resta comunque House of the Dragon, ambientata 300 anni prima dei fatti de Il Trono di Spade e incentrata sulla rovinosa caduta di casa Targaryen. Diversi sono gli spin-off invece cestinati: tra questi The Long Night (titolo non ufficiale), spin-off ambientato molto più indietro nel tempo e incentrato sulla discesa del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al periodo noto come la Lunga Notte.