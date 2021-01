Il Trono di Spade: Il prequel Tales of Dunk and Egg in sviluppo a HBO

News Serie TV

La potenziale serie racconta le avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V.

L'inverno è arrivato, ma è portatore di buone notizie per i tanti fan de Il Trono di Spade. L'affidabilissimo Variety riporta che HBO, la rete americana che ha trasmesso la popolare serie fantasy basata sui romanzi di George R.R. Martin per otto stagioni, ha avviato lo sviluppo di Tales of Dunk and Egg, un nuovo spin-off incentrato sulle avventure di Ser Duncan l'Alto e di un giovane Aegon V della Casa Targaryen, rispettivamente Dunk ed Egg, novant'anni prima delle Cronache del giacchio e del fuoco.

Tales of Dunk and Egg: I protagonisti

La potenziale serie si basa su alcuni racconti - Il cavaliere errante, La spada giurata e Il cavaliere misterioso - scritti da Martin tra il 1998 e il 2010 e raccolti successivamente nel volume Il cavaliere dei Sette Regni (A Knight of the Seven Kingdoms nella versione originale). I fatti si svolgono nel continente di Westeros e presentano Dunk come un ventenne semplice e non molto sveglio che, alla morte di Ser Arlan di Pennytree, di cui era lo scudiero, si autoproclama cavaliere, prendendo a sua volta come scudiero Egg, il figlio del Principe Maekar, un ragazzino di circa 10 anni che per non essere riconosciuto dai possibili nemici della corona viaggia con la testa rasata. Estremamente intelligente e incapace di tenere la lingua a freno, Egg è destinato a diventare l'Improbabile, il re che ha governato egregiamente Westeros per oltre un quarto di secolo, generando tra gli altri Jaehaerys II, il padre dell'ultimo Targaryen assiso sul Trono di Spade, Aerys II, anche conosciuto come il Re Folle, a sua volta il padre di Daenerys.

Gli altri spin-off

Se ordinato, Tales of Dunk and Egg sarebbe il secondo spin-off di Game of Thrones dopo House of the Dragon, atteso in tv per il prossimo anno. Ambientata 300 anni prima dei noti eventi, la serie ripercorre la famigerata e rovinosa caduta di Casa Targaryen. Tra i suoi interpreti Matt Smith (Doctor Who) nel ruolo del Principe Daemon Targaryen, Paddy Considine (The Outsider) di Re Viserys, Olivia Cooke (Bates Motel) della figlia del Primo Cavaliere del Re, ed Emma D'Arcy (Truth Seekers) della Principessa Rhaenyra Targaryen. Nulla da fare, invece, per lo spin-off The Long Night (titolo non ufficiale), del quale è stato girato solo il pilota. Ambientato ancora più indietro nel tempo, il prequel avrebbe raccontato la discesa del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo periodo più buio, quell'inverno durato una generazione conosciuto appunto come la Lunga Notte.